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NBA／籲球迷該還哈登、衛少、厄文尊重 KD：3人啟發整個世代

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網三巨頭短暫合作即解體。 美聯社
籃網三巨頭短暫合作即解體。 美聯社

近年被球迷稱作「組團」大師的杜蘭特（Kevin Durant），生涯和多位明星後衛搭檔，而他認為近年遭受球迷諸多批評的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）與厄文（Kyrie Irving）三人，並沒有獲得球迷足夠的尊重，因此在網路上和球迷論戰。

杜蘭特出道後與衛斯特布魯克、哈登合組「雷霆三少」，曾一度殺入總冠軍賽。離開雷霆後，在勇士與浪花兄弟柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)合作連拿兩冠，又前往布魯克林，先和厄文組成雙槍，再重逢哈登組成恐怖的「三巨頭」，可惜最後與球團不歡而散，在季中被交易至太陽，再和保羅(Chris Paul)合作。

從雷霆到最後的太陽，杜蘭特持續與頂級後衛合作，但上述的衛少、哈登與厄文三人，在球迷眼中卻都毀譽參半。如衛少雖屢屢繳出大三元，卻被質疑是「刷子」；哈登進攻凌厲，在季後賽卻被貼上「軟手」標籤；厄文同樣是進攻機器，卻屢次因個人原因缺賽，遭到球迷抨擊。

今日，一名球迷在推特發文盛讚哈登，「我個人覺得最具影響力，也最欣賞的球員是哈登。」杜蘭特接著在下面回應：「確實，歷史上最具影響力的球員之一，沒人看出來這件事很瘋狂。」球迷接著回覆：「很多人都知道只是不想承認，因為他們觀感不好不受外界青睞。」KD則趁機為曾合作過的隊友抱不平，強調三人都沒有獲得足夠尊重，「厄文和衛少也該被列入最具影響力球員名單，他們啟發了整個世代，卻沒有獲得肯定。」

雖然和以上幾人合作時，杜蘭特都沒有獲得冠軍，也不是全然地和平分手，但從言論可以看出，他仍相當欣賞這些前隊友。

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