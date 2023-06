NBA／庫明加身高成網路迷因 球評柏金斯信以為真好糗

休賽季推特充斥著各式真真假假的消息,就連球場轉戰電視台的名嘴柏金斯(Kendrick Perkins)都深受其害,無意間引用了錯誤訊息。

近期推特流傳一則與庫明加(Jonathan Kuminga)有關的「假新聞」,內容是另一名小將穆迪(Moses Moody)稱讚庫明加持續抽高,「我沒在說謊,庫明加他X的有夠高!」作者另外註解,19歲的庫明加僅200公分,一年後卻快速抽高至213公分。

Moses Moody on Jonathan Kuminga having another growth spurt this past year:



“I’m not lying… he’s tall as f*** now.”



The 19 yr old Kuminga arrived in the Bay at only 6’7



20 yr old Kuminga now rumored to be 7’0 👀 pic.twitter.com/22lMOm24lJ