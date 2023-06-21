NBA／庫明加身高成網路迷因 球評柏金斯信以為真好糗
休賽季推特充斥著各式真真假假的消息，就連球場轉戰電視台的名嘴柏金斯（Kendrick Perkins）都深受其害，無意間引用了錯誤訊息。
近期推特流傳一則與庫明加（Jonathan Kuminga）有關的「假新聞」，內容是另一名小將穆迪（Moses Moody）稱讚庫明加持續抽高，「我沒在說謊，庫明加他Ｘ的有夠高！」作者另外註解，19歲的庫明加僅200公分，一年後卻快速抽高至213公分。
Moses Moody on Jonathan Kuminga having another growth spurt this past year:— Rackzz… -Offseason- 😴 (@Rackzz206) June 18, 2023
“I’m not lying… he’s tall as f*** now.”
The 19 yr old Kuminga arrived in the Bay at only 6’7
20 yr old Kuminga now rumored to be 7’0 👀 pic.twitter.com/22lMOm24lJ
隔天，作者發文澄清，該文章僅為娛樂用，而非真實新聞，「它沒有任何一個地方接近事實，只是玩笑而已，你們太多人認真看待了！」然而，外國鄉民們決定繼續開這玩笑，就連隊中老將伊古達拉（Andre Iguodala）都跟進留言：「我剛剛才看到他，是218公分才對。」
I just saw JK. He 7’2— andre (@andre) June 19, 2023
或許是玩笑太過逼真，柏金斯竟然信以為真，在節目上引用這消息稱讚這位勇士小將：「根據報導，我聽說庫明加現在已經218公分了，這個孩子每季都在變得更優秀。」不過，他也很快意識到自己被欺騙了，稍早於推特發文寫道，「我恨這個該死的APP（推特）啦。」
Kendrick Perkins fell for the viral Twitter joke that 6'7" Jonathan Kuminga has sprouted to 7'2". 💀 pic.twitter.com/frW5W9gLTx— Awful Announcing (@awfulannouncing) June 21, 2023
I hate this damn app🤣🤣🤣 https://t.co/oYPImLP15p— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 21, 2023
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