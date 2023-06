NBA／不怕被外界期待壓垮 19歲的準狀元溫班亞瑪有超齡發言

NBA選秀會將在後天登場,法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)成為選秀狀元只是時間問題,他受訪時也展現超齡的成熟發言,自信能應付外界壓力,準備好成為馬刺的一份子了。

作為一名超過七呎的長人,溫班亞瑪不僅有不可思議的長臂展,還有與身材不相符的協調性以及投籃手感,年僅19歲便橫掃法甲聯賽各獎項,早在去年就被外界認定是繼詹姆斯(Lebron James)後天賦最高的新秀。

隨著溫班亞瑪的聲勢越來越高,也有一部分球迷擔心,他的能力被過分誇大,可能導致其壓力過大、最終成長不如預期。就像過去的維金斯(Andrew Wiggins)、西蒙斯(Ben Simmons)、威廉森(Zion Williamson)等狀元,都曾被譽將像詹姆斯一樣能主宰聯盟,但三人生涯都有所掙扎,維金斯來到勇士後才打出價值、西蒙斯因投籃問題深陷泥沼,威廉森則受困傷勢,和真正的「天選之人」都有極大差距。

然而溫班亞瑪本人並不擔心被外界期待壓垮,受訪時自信說道,「我對自己有很高的期望,外界的期許和我義無反顧的決心相比反而不算什麼。我能一直堅持目標,沒有人可以打擾我,處理這樣的高壓對我來說並不困難。」

"I have such high expectations for myself and I'm so determined that the expectations of others are nothing compared to what I place on myself... It's not that hard to be able to."



Victor Wembanyama on how he handles pressure 😤



(via @GMA)



pic.twitter.com/cnLrl0ezme