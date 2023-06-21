NBA／準狀元溫班亞瑪抵達紐約 ESPN：詹姆斯之後最佳新秀

2023年NBA選秀將於台灣時間23日早上8時登場，狀元大熱門溫班亞瑪已經抵達紐約。ESPN選秀專家吉佛尼在電視節目上提到：「溫班亞瑪應該是自從詹姆斯後，前景最好的新人。」

年僅19歲的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），因為有著226公分身高加上極佳的速度和外線投籃手感，被外界視為過去幾十年來難得一見的籃球奇才。

ESPN選秀專家吉佛尼（Jonathan Givony）在電視節目上提到：「他是我自從詹姆斯（LeBron James）之後，看過前景最好的新秀，我已經從事選秀報導超過20年了，沒看過像溫班亞瑪這樣的球員，他是防守支柱，可以替籃框加蓋，還擁有控球、傳球和投籃能力，他能打控球後衛也能打中鋒，他可以包辦一切，而他只有19歲，進入NBA之後只會變得更強壯、更成熟。」

吉佛尼還提到：「溫班亞瑪是中鋒，但他搶下籃板後可以自己運球快攻，遇到包夾時還有著後衛的傳球視野，我相信馬刺會讓他承擔很多進攻的責任。」

溫班亞瑪在抵達紐約後，就在機場受到大批球迷包圍簽名，並且隨即受到美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基的邀請到主場擔任開球嘉賓。