NBA／拆夥可能性不是0？ 外媒：AD出席率低曾讓詹皇沮喪

湖人雙星詹姆斯(Lebron James)、戴維斯(Anthony Davis)今年將球隊帶回季後賽,並一路闖至西區冠軍賽才止步。然而美媒爆料在詹姆斯心中,這仍無法彌補前兩年的失敗。

詹姆斯和戴維斯的「LA連線」在合體首年的2019-20賽季,就替湖人帶回隊史第17座冠軍,只是戴維斯的耐戰度卻自此亮起紅燈,2020-21賽季,他因傷錯過36場比賽,湖人於首輪遭到淘汰;隔年,他再休戰40場比賽,湖人被拒於附加賽門外。

本季戴維斯又因傷缺席26場,所幸他及時回歸,協助湖人一路打進西區冠軍賽,不過,可能是出勤率始終低迷緣故,《CBS Sports》記者雷特(Bill Reiter)在節目上透露,詹姆斯其實對球隊現況並不滿意,「他和總管佩林卡(Rob Pelinka)正進行權力鬥爭......我覺得詹姆斯對與戴維斯的搭配感到沮喪,而且在休賽季解決這問題的可能性並不是零。」

