NBA／拆夥可能性不是0？ 外媒：AD出席率低曾讓詹皇沮喪

湖人雙星詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）今年將球隊帶回季後賽，並一路闖至西區冠軍賽才止步。然而美媒爆料在詹姆斯心中，這仍無法彌補前兩年的失敗。

詹姆斯和戴維斯的「LA連線」在合體首年的2019-20賽季，就替湖人帶回隊史第17座冠軍，只是戴維斯的耐戰度卻自此亮起紅燈，2020-21賽季，他因傷錯過36場比賽，湖人於首輪遭到淘汰；隔年，他再休戰40場比賽，湖人被拒於附加賽門外。

本季戴維斯又因傷缺席26場，所幸他及時回歸，協助湖人一路打進西區冠軍賽，不過，可能是出勤率始終低迷緣故，《CBS Sports》記者雷特（Bill Reiter）在節目上透露，詹姆斯其實對球隊現況並不滿意，「他和總管佩林卡（Rob Pelinka）正進行權力鬥爭......我覺得詹姆斯對與戴維斯的搭配感到沮喪，而且在休賽季解決這問題的可能性並不是零。」

.@sportsreiter has heard LeBron James is frustrated and is over Anthony Davis.



Full Zach Gelb Show on @CBSSportsRadio with Bill Reiter here: https://t.co/h84M7WlMuj pic.twitter.com/ZJ12eTfDRg — Zach Gelb (@ZachGelb) June 21, 2023

不過由於這消息的推斷太牽強，讓雷特隨後澄清自己只給這件事「3%的可能性」，但戴維斯的合約將在明年獲得球員選擇權，屆時若雙星組合成效不佳，或許真的會出現意外發展。