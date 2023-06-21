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NBA／預期艾頓將留在太陽 名記：教頭佛蓋爾有使用計畫

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓。 美聯社
艾頓。 美聯社

太陽連2季止步季後賽第二輪，今年休賽季陣容大變動，先聘請佛蓋爾（Frank Vogel）擔任新教頭，近日又把資深控衛保羅送走，換回明星後衛比爾（Bradley Beal），有媒體推測中鋒艾頓（Deandre Ayton）可能是下一個被交易的球員，但《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）有不同看法。

溫德霍斯特指出，太陽不會為了把艾頓送走，做對自己不利的交易，「當佛蓋爾得到工作時，我認為他給太陽印象深刻的原因是『對艾頓的使用有計畫』。你看他在溜馬和湖人隊執教時，使用大個子防守很有成效，我不是說艾頓像霍華德（Dwight Howard）或希伯特（Roy Hibbert），而是艾頓和太陽一起開季並非不可能。」

鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）也認為太陽會留住艾頓，原因是太陽無法透過交易艾頓得到適當回報，甘巴德羅表示，「我認為艾頓最終留在太陽的可能性很大。」

去年休賽季太陽未主動開合約給艾頓，後來溜馬端出4年1.33億美元合約給艾頓，太陽最終選擇跟進。太陽下賽季光艾頓、比爾、杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）的合約就達到1.63億美元，超過豪華稅線，補強將因此受限。

Deandre Ayton 太陽

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