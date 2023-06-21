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NBA／熱火季後交易傳聞不斷 萊里：不會有破壞性行動

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
熱火總裁「油頭」萊里對球隊本季表現發表看法。 美聯社
熱火總裁「油頭」萊里對球隊本季表現發表看法。 美聯社

雖在今年總冠軍賽鎩羽而歸，但熱火隊將「老八傳奇」一路延續到總冠軍賽的表現，依舊獲得不少人的認可，熱火總裁「油頭」萊里（Pat Riley）認為，球隊確實有一個美好的賽季，儘管對季後一些交易傳聞選擇不多說，但也強調球隊已有一批年輕核心成員。

熱火本賽季例行賽一路走得跌跌撞撞，最終靠著附加賽取得東區第8種子晉級季後賽，並且一路過關斬將，直到總冠軍賽才不敵金塊隊，結束讓人意外與惋惜的一個賽季。

繼去年選秀會後，萊里近一年首次接受媒體訪問，談到熱火過去一個賽季的演出時，直言球隊確實已經有了一個不錯的賽季，尤其陣中一些年輕球員在老大哥巴特勒（Jimmy Butler）領軍下打出好表現，唯一缺憾是赫洛（Tyler Herro）在季後賽缺陣。

萊里坦言，由熱火一手選進並栽培的赫洛與阿德巴約（Bam Adebayo），如今都已經是聯盟中的球星，能看著他們如此成長感覺確實不錯，「今年季後賽我們真的很想念赫洛，大家可能不明白，他在比賽中對於我們有多重要與致命，他是一個大心臟球員，我們多次見證這一點，現在他與阿德巴約是我們兩個核心。」

對於在賽季結束後，熱火多次與有意另尋發展的拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）、巫師隊比爾（Bradley Beal）等球星共同被提及，萊里不願對於這些傳聞發表意見，但他強調不會對球隊採取破壞性行動，「這支球隊目前正在前進中，我們的老闆也承諾會不惜一切代價實現冠軍夢想。」

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