NBA／威廉森遭指是球隊邊緣人 麥凱倫反駁：我們很親近
威廉森（Zion Williamson）近期狀況連連，除了捲入醜聞外，也有消息傳出他和球隊關係不佳，不過隊友麥凱倫（C.J. McCollum）跳出來為他背書：「我們很親近。」
作為大學時期響徹雲霄的「怪物新人」，威廉森打從進入聯盟起就備受期待。然而，雖然他上場時屢屢展現破壞力，大部分時間卻都因傷勢作壁上觀，入行四年來共計僅出賽114場，等於只打了一季半左右。
除了出勤率過低外，威廉森時常走樣的身材、近幾週傳出的桃色風波，都讓外界對他的職業態度充滿疑慮。《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)更在Podcast上表示，威廉森無論場內外都跟球隊出了問題，不存在化學效應，「據我所知，威廉森跟球隊之間完全沒有任何連結，他跟隊友也僅存最小程度的關係。」
Zion Williamson doesn’t have a relationship with the Pelicans’ organization 😳— NBACentral (@TheNBACentral) June 16, 2023
“There is no relationship between Zion and the organization. And minimal relationship between Zion and his teammates, from what I understand.”
(Via @WindhorstESPN / h/t @RealGM ) pic.twitter.com/w8MCV3LD25
雖然輿論對威廉森相當不利，鵜鶘老大哥麥凱倫仍雪中送炭，在節目上反駁溫德霍斯特的說法，「他尊重我的帶隊方式、尊重我的資歷。我們非常親近也時常溝通，這超越公眾的理解，如果去問他本人，也絕對會得到這樣的回答。」
Ryen Russillo asks #Pelicans CJ McCollum “Does Zion listen to you?”— Pelicans Lead (@PelicansLead) June 20, 2023
CJ’s answer: pic.twitter.com/8esRHWP5PX
即便獲得麥凱倫聲援，威廉森現在仍處多事之「夏」，畢竟有多則消息傳出，鵜鶘希望能交易來前段順位選秀籤，而威廉森就是主要籌碼。
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