NBA／威廉森遭指是球隊邊緣人 麥凱倫反駁：我們很親近

威廉森(Zion Williamson)近期狀況連連,除了捲入醜聞外,也有消息傳出他和球隊關係不佳,不過隊友麥凱倫(C.J. McCollum)跳出來為他背書:「我們很親近。」

作為大學時期響徹雲霄的「怪物新人」,威廉森打從進入聯盟起就備受期待。然而,雖然他上場時屢屢展現破壞力,大部分時間卻都因傷勢作壁上觀,入行四年來共計僅出賽114場,等於只打了一季半左右。

除了出勤率過低外,威廉森時常走樣的身材、近幾週傳出的桃色風波,都讓外界對他的職業態度充滿疑慮。《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)更在Podcast上表示,威廉森無論場內外都跟球隊出了問題,不存在化學效應,「據我所知,威廉森跟球隊之間完全沒有任何連結,他跟隊友也僅存最小程度的關係。」

