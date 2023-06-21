NBA／「像在輸掉的牌上加注」 太陽換來比爾獲評D級操作

本季季後賽倒在第二輪的太陽，為了繼續向冠軍發起挑戰，向巫師交易來明星後衛比爾（Bradley Beal），不過這個放手一搏的嘗試，在專家眼中卻只是「D」級操作。

在巫師拋出重建訊息、把比爾上架後，太陽就是最積極的球隊之一，最後也靠著KD（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）當說客在招募大戰中勝出，以當家控衛保羅（Chris Paul）、射手沙米特（Landry Shamet）和多個次輪籤與首輪互換權，換來巫師一哥。由於保羅是否買斷未定，交易可能會牽涉第三隊，後續或許還會有微幅變動。

即便尚未塵埃落定，但《ESPN》已經在文章中對太陽打上不及格的「D」評價，首要原因就是比爾近幾季成績已不穩定，報導中指出：「自2020-21賽季，比爾以場均31.3分在得分王惜敗柯瑞（Stephen Curry）後，近兩年不僅沒入選過明星賽，合計也只出賽90場，場均得分下滑至23.2分。」

另外，在專家眼中，比爾破四千萬年薪沉重的薪資，將對太陽的陣容深度造成衝擊，「球隊在交易中送走了多名輪替球員，光比爾、布克、杜蘭特、艾頓（Deandre Ayton）四人，下季薪資總和就會超過1.63億美元，讓太陽在還沒簽第五名球員的情況下，團隊薪資就已超過豪華稅線。」並表示，即便還有「老將底薪投靠」的可能性，但上一個採用此作法的湖人早已證明此路不通。

最後，文章給出了結論：「當初找來杜蘭特像合理的賭注，但再換來比爾、已如同在正輸掉的牌局上加倍下注。」