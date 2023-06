NBA／杜蘭特招募比爾引罵 美網友怒嗆：組團跟回文一樣快

明星後衛比爾(Bradley Beal)的交易傳言充斥了這幾週的新聞版面,當他確定落腳鳳凰城時,雖然為太陽帶來了戰力,卻也讓杜蘭特(Kevin Durant)再度被貼上「組團」標籤。

當巫師新總管溫格(Michael Winger)宣布邁入重建後,球隊門面比爾成了各支爭冠球隊的競逐人選,然而,由於他握有聯盟罕見的「霸王條款」,可以否決任何交易提案,代表他可全憑自己喜好選擇球隊。

最後,太陽以保羅(Chris Paul)和沙米特(Landry Shamet)與至少四個次輪籤、多個選秀權互換,成功搶下比爾。根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)指出,太陽最後能勝出,擔任「說客」的兩大球星在這波「招募大戰」功不可沒,「太陽相當積極地追求比爾,就連杜蘭特、布克(Devin Booker)都親自出馬。」

“The Phoenix Suns aggressively went after Bradley Beal… Even Kevin Durant and Devin Booker recruited him - This team is all-in on a championship” 🔥@ShamsCharania on #Wizards trading Bradley Beal to #Suns for CP3, Shamet & picks #RunItBack pic.twitter.com/mP6RC3VnUD — FanDuel TV (@FanDuelTV) June 19, 2023

然而,杜蘭特繼勇士、籃網後再次組成豪華球隊的舉動,也招來部分球迷謾罵。一名籃網球迷就轉發相關貼文寫道,「我以為他只是個球員。」諷刺杜蘭特如同總管。

時常與鄉民開戰的KD也不甘示弱,隨即在下方回覆:「這是我的回應,謝謝你在我還是籃網球員時的支持。」讓這名球迷再度回嗆:「你回文的速度就跟你組團一樣快。」最後,杜蘭特將他加入了黑名單。

Here’s your response, thanks for all the support when I was a net — Kevin Durant (@KDTrey5) June 19, 2023

you almost as quick to reply to people on twitter as u are to forming superteams — unvaried (@unvariedd) June 19, 2023

Kevin Durant. Softest superstar in the NBA? pic.twitter.com/tggcpgD5cv — unvaried (@unvariedd) June 20, 2023

對太陽而言,他們在比爾交易案透支了僅存的未來;而對杜蘭特來說,他也賭上了自己的名譽,只為了取得離開勇士後的第一座冠軍。