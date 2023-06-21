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NBA／杜蘭特招募比爾引罵 美網友怒嗆：組團跟回文一樣快

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特常因組團的歷史遭批評。 美聯社
杜蘭特常因組團的歷史遭批評。 美聯社

明星後衛比爾（Bradley Beal）的交易傳言充斥了這幾週的新聞版面，當他確定落腳鳳凰城時，雖然為太陽帶來了戰力，卻也讓杜蘭特（Kevin Durant）再度被貼上「組團」標籤。

當巫師新總管溫格（Michael Winger）宣布邁入重建後，球隊門面比爾成了各支爭冠球隊的競逐人選，然而，由於他握有聯盟罕見的「霸王條款」，可以否決任何交易提案，代表他可全憑自己喜好選擇球隊。

最後，太陽以保羅（Chris Paul）和沙米特（Landry Shamet）與至少四個次輪籤、多個選秀權互換，成功搶下比爾。根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，太陽最後能勝出，擔任「說客」的兩大球星在這波「招募大戰」功不可沒，「太陽相當積極地追求比爾，就連杜蘭特、布克(Devin Booker)都親自出馬。」

然而，杜蘭特繼勇士、籃網後再次組成豪華球隊的舉動，也招來部分球迷謾罵。一名籃網球迷就轉發相關貼文寫道，「我以為他只是個球員。」諷刺杜蘭特如同總管。

時常與鄉民開戰的KD也不甘示弱，隨即在下方回覆：「這是我的回應，謝謝你在我還是籃網球員時的支持。」讓這名球迷再度回嗆：「你回文的速度就跟你組團一樣快。」最後，杜蘭特將他加入了黑名單。

對太陽而言，他們在比爾交易案透支了僅存的未來；而對杜蘭特來說，他也賭上了自己的名譽，只為了取得離開勇士後的第一座冠軍。

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