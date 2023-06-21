NBA／庫茲瑪不執行球員選項 將成為自由球員拚大約

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）不會執行合約最後一年價值1300萬美元的球員選項，將進入自由市場尋求新合約。

現年27歲的庫茲瑪本季大爆發，場均21.2分7.2籃板3.7助攻，其中得分和助攻數創個人生涯新高。他身高206公分，配上全能的身手，預計會在自由市場吸引許多球隊爭取。

庫茲瑪今年4月受訪時曾透露想留巫師的意願，「我在這裡（巫師）開發我的比賽風格，這裡有好的隊友。」不過隨著新總管溫格（Michael Winger）上任，事情可能發生變數，近期當家球星比爾（Bradley Beal）確定被交易到太陽隊，巫師有可能走重建路，不見得願意留下他；就算巫師有意留下他，庫茲瑪也有可能不願陪球隊重建，因此選擇加盟其他球隊。