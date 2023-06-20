NBA／波爾仍是勇士未來計畫 總管：讓他繼續征戰4年

自從格林（Draymond Green）賞了波爾（Jordan Poole）一拳之後，勇士內部就出現一道看似表面和平卻暗潮洶湧的恐怖裂痕，更隨著衛冕失利和團隊未來薪資壓力牽動下的陣容重整問題，成了總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）上任後的棘手難題。

在今天就任記者會上，小鄧利維一如預期就被問到了跟波爾續留與否的相關問題，對此他也直接回應道：「由於在新的續約協議之下，我們計劃至少讓波爾在球隊繼續征戰4年。」

「正如大多數球員那樣，在你進入聯盟第3年、第4年，你會變得相當不錯，我們希望我們的年輕球員也是如此。等他們變得更加強大，就能補上其他資深球員的貢獻，我認為這就是我們未來的希望。」

2022-23賽季，波爾例行賽打滿82場，場均獲得20.4分4.5助攻2.7籃板，投籃命中率43%；不過他在季後賽表現直線下滑，平均僅得到10.3分3.5助攻2.2籃板，投籃命中率34%。

波爾是和勇士簽下4年1.4億美元的合約，其中為1.23億美元的實質保障合約加上1700萬美元的激勵條款。由於部份獎金門檻頗高，一般認為他這份合約總價大約會落在1.28億美元上下。波爾的合約將從下個賽季正式開始。

在小鄧利維親透露勇士和波爾將會持續合作4年的同時，格林也在今天提前跳出合約，成為完全自由球員；勇士方面已經表明會盡力和他達成新的合約協議。