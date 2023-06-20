快訊

網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

NBA／波爾仍是勇士未來計畫 總管：讓他繼續征戰4年

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾仍被視為勇士未來資產。 法國新聞社
波爾仍被視為勇士未來資產。 法國新聞社

自從格林（Draymond Green）賞了波爾（Jordan Poole）一拳之後，勇士內部就出現一道看似表面和平卻暗潮洶湧的恐怖裂痕，更隨著衛冕失利和團隊未來薪資壓力牽動下的陣容重整問題，成了總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）上任後的棘手難題。

在今天就任記者會上，小鄧利維一如預期就被問到了跟波爾續留與否的相關問題，對此他也直接回應道：「由於在新的續約協議之下，我們計劃至少讓波爾在球隊繼續征戰4年。」

「正如大多數球員那樣，在你進入聯盟第3年、第4年，你會變得相當不錯，我們希望我們的年輕球員也是如此。等他們變得更加強大，就能補上其他資深球員的貢獻，我認為這就是我們未來的希望。」

2022-23賽季，波爾例行賽打滿82場，場均獲得20.4分4.5助攻2.7籃板，投籃命中率43%；不過他在季後賽表現直線下滑，平均僅得到10.3分3.5助攻2.2籃板，投籃命中率34%。

波爾是和勇士簽下4年1.4億美元的合約，其中為1.23億美元的實質保障合約加上1700萬美元的激勵條款。由於部份獎金門檻頗高，一般認為他這份合約總價大約會落在1.28億美元上下。波爾的合約將從下個賽季正式開始。

在小鄧利維親透露勇士和波爾將會持續合作4年的同時，格林也在今天提前跳出合約，成為完全自由球員；勇士方面已經表明會盡力和他達成新的合約協議。

相關新聞

NBA／肯定庫明加天賦驚人 勇士總管：沒給他足夠上場時間

2021年以首輪第7順位加入勇士的庫明加（Jonathan Kuminga），其天賦潛力一直被球隊寄予厚望，不過今年季後賽他幾乎是被球隊棄用，造成雙方之間關係趨於緊張，之後甚至傳出可能尋求交易的流言。

NBA／波爾仍是勇士未來計畫 總管：讓他繼續征戰4年

自從格林（Draymond Green）賞了波爾（Jordan Poole）一拳之後，勇士內部就出現一道看似表面和平卻暗潮洶湧的恐怖裂痕，更隨著衛冕失利和團隊未來薪資壓力牽動下的陣容重整問題，成了總管

NBA／喊話盼格林歸隊 勇士新總管：想贏必須擁有他

在球隊精神領袖之一的格林（Draymond Green）拒絕行使下賽季2760萬美元年薪的球員選擇權後，勇士新任總管小鄧...

NBA／保羅若被買斷？美媒曝重返快艇機會大於加盟湖人

就在太陽送走保羅（Chris Paul）換來比爾（Bradley Beal）之後，保羅後續的動向就受到外界矚目。但在交易尚未完成之前，巫師現階段也傳出正在尋求第三方球隊來接受這位38歲老將，若未能如願

NBA／熱火補強夢想再度破滅？傳里拉德希望留守拓荒者

就在爭奪保羅（Chris Paul）失利後，傳出熱火將目標轉移到拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）身上，不過這樣的野心恐怕也會破滅。 《The Athletic》知名記者查拉尼

NBA／灰狼安德森將代表中國出賽 經紀人：還在歸化中

《每日經濟新聞》報導，6月20日，據媒體人「導演我躺哪兒」消息，擁有八分之一中國血統，NBA球星凱爾·安德森（Kyle ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦