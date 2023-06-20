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NBA／熱火補強夢想再度破滅？傳里拉德希望留守拓荒者

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德和拓荒者仍傾向於透過補強升級競爭力。 路透社
里拉德和拓荒者仍傾向於透過補強升級競爭力。 路透社

就在爭奪保羅（Chris Paul）失利後，傳出熱火將目標轉移到拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）身上，不過這樣的野心恐怕也會破滅。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在節目中透露，里拉德顯然希望繼續留在波特蘭。「他想繼續為拓荒者效力，期盼這支球隊能變得更好。」

先前據消息人士指出，熱火內部相信里拉德會在今年夏天尋求更換球隊，而巴特勒（Jimmy Butler）還是招募里拉德的要角。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）曾提到，拓荒者對於今年夏天進行重建或是交易里拉得來獲得未來資產這些選項並不感興趣。

而知名記者史坦（Marc Stein）也報導，拓荒者為了幫助里拉德找來更好的即戰力輔佐人手，樂意將西蒙斯（Anfernee Simons）和今年探花籤作為交易籌碼。

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