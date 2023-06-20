NBA／想要多陪伴家人 勇士冠軍功臣決定告別灣區
就在王朝舵手邁爾斯（Bob Myers）卸下勇士總管職務後，身為冠軍元老、現為球員事務部門主管的李文斯頓（Shaun Livingston）也將要告別灣區，離開勇士管理層。
曾歷經重大傷勢差點生涯提前報銷的李文斯頓，可說是在勇士打出第二春。2014-15年加入之後就幫助球隊奪冠，之後又隨球隊完成2連霸，並在2019年正式退休，轉任管理階層制服組，然後見證了勇士2002年的第4冠歷程。
當地媒體也透露了李文斯頓決定離開職場的原因，主要是他想要有更多時間來陪伴家人，從而結束他在灣區將近10年的生活。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言