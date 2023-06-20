NBA／想要多陪伴家人 勇士冠軍功臣決定告別灣區

就在王朝舵手邁爾斯（Bob Myers）卸下勇士總管職務後，身為冠軍元老、現為球員事務部門主管的李文斯頓（Shaun Livingston）也將要告別灣區，離開勇士管理層。

曾歷經重大傷勢差點生涯提前報銷的李文斯頓，可說是在勇士打出第二春。2014-15年加入之後就幫助球隊奪冠，之後又隨球隊完成2連霸，並在2019年正式退休，轉任管理階層制服組，然後見證了勇士2002年的第4冠歷程。

當地媒體也透露了李文斯頓決定離開職場的原因，主要是他想要有更多時間來陪伴家人，從而結束他在灣區將近10年的生活。