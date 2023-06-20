快訊

板橋某私幼4童檢出苯巴比妥 質譜儀檢測結果出爐

遭黃子佼爆出勒戒過往 胡瓜現身這麼說

「戲曲王子」李文勳遭爆性侵 學生控「半夜脫褲猥褻」校方回應了

NBA／想要多陪伴家人 勇士冠軍功臣決定告別灣區

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
李文斯頓見證勇士4座總冠軍之旅。 歐新社
李文斯頓見證勇士4座總冠軍之旅。 歐新社

就在王朝舵手邁爾斯（Bob Myers）卸下勇士總管職務後，身為冠軍元老、現為球員事務部門主管的李文斯頓（Shaun Livingston）也將要告別灣區，離開勇士管理層。

曾歷經重大傷勢差點生涯提前報銷的李文斯頓，可說是在勇士打出第二春。2014-15年加入之後就幫助球隊奪冠，之後又隨球隊完成2連霸，並在2019年正式退休，轉任管理階層制服組，然後見證了勇士2002年的第4冠歷程。

當地媒體也透露了李文斯頓決定離開職場的原因，主要是他想要有更多時間來陪伴家人，從而結束他在灣區將近10年的生活。

相關新聞

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

太陽昨天將控衛保羅（Chris Paul）等籌碼送往巫師，換回明星後衛比爾（Bradley Beal），引發一陣熱議。保羅今天接受紐媒訪問時暗指太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）和傳奇球星「微笑

NBA／喊話盼格林歸隊 勇士新總管：想贏必須擁有他

在球隊精神領袖之一的格林（Draymond Green）拒絕行使下賽季2760萬美元年薪的球員選擇權後，勇士新任總管小鄧...

NBA／保羅若被買斷？美媒曝重返快艇機會大於加盟湖人

就在太陽送走保羅（Chris Paul）換來比爾（Bradley Beal）之後，保羅後續的動向就受到外界矚目。但在交易尚未完成之前，巫師現階段也傳出正在尋求第三方球隊來接受這位38歲老將，若未能如願

NBA／想要多陪伴家人 勇士冠軍功臣決定告別灣區

就在王朝舵手邁爾斯（Bob Myers）卸下勇士總管職務後，身為冠軍元老、現為球員事務部門主管的李文斯頓（Shaun Livingston）也將要告別灣區，離開勇士管理層。 曾歷經重大傷勢差點生

NBA／比爾、保羅交易案後續 巫師包裹增添兩名球員

太陽和巫師發動比爾（Bradley Beal）、保羅（Chris Paul）的驚天交易案，一舉震撼全聯盟。 就一開始的雙方交易籌碼來看，太陽為了比爾送出了保羅（Chris Paul）、沙米特（L

NBA／米道頓預計進自由市場 連同洛培茲仍傾向續留公鹿

走過傷病纏身的2022-23年賽季，公鹿鋒線大將米道頓（Khris Middleton）面臨到合約最後一年的球員選項執行與否問題。媒體也透露，米道頓將會提前跳出合約，並尋求和公鹿重新簽訂一份新合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦