NBA／保羅若被買斷？美媒曝重返快艇機會大於加盟湖人

就在太陽送走保羅（Chris Paul）換來比爾（Bradley Beal）之後，保羅後續的動向就受到外界矚目。但在交易尚未完成之前，巫師現階段也傳出正在尋求第三方球隊來接受這位38歲老將，若未能如願，巫師將會利用買斷合約的方式處理。

儘管一開始有傳言指出，保羅如果被買斷合約，湖人將會在爭奪戰中取得領先優勢，但知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）卻透露，保羅確實是想回到洛杉磯打球，但並非是湖人，而是快艇。「我所聽到的傳聞不是這樣，我聽到的是快艇比較有機會。」

另一方面，《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）則是在報導中認為，快艇除了追求保羅之外，也會盡力去續留成為自由球員的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

按照之前的消息，快艇所能提供給衛斯特布魯克的最大合約就是底薪的120%，大約是380萬美元。

快艇記者阿扎利（Tomer Azarly）則認為，保羅願意回歸固然是件好事情，但如果雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）無法保持健康的話，一切也只會是空談。

保羅曾在2011年至2017年效力快艇，在6個賽季中，有5季入選年度最佳陣容前三隊和明星賽，快艇也在當時成為西區強權勁旅之一。