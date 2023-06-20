NBA／比爾、保羅交易案後續 巫師包裹增添兩名球員

太陽和巫師發動比爾（Bradley Beal）、保羅（Chris Paul）的驚天交易案，一舉震撼全聯盟。

就一開始的雙方交易籌碼來看，太陽為了比爾送出了保羅（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）以及多張二輪選秀籤與首輪籤互換權，沒有動用到首輪籤。但後續媒體也持續跟進報導，巫師將會添加後衛古德溫（Jordan Goodwin）和前鋒陶德（Isaiah Todd）兩名球員。

古德溫上季為巫師出賽62場，場均繳出6.6分、3.3籃板和2.7助攻；6呎10吋的陶德則有1.5分、2籃板的表現。

根據報導透露，太陽和巫師這筆交易可能會在幾天之後才能完成，因為巫師也在積極尋找第三方球隊，藉此讓保羅有機會轉戰其他具競爭力球隊；倘若最後沒有找到合適買家，可能會以買斷合約的方式處理。