NBA／米道頓預計進自由市場 連同洛培茲仍傾向續留公鹿
走過傷病纏身的2022-23年賽季，公鹿鋒線大將米道頓（Khris Middleton）面臨到合約最後一年的球員選項執行與否問題。媒體也透露，米道頓將會提前跳出合約，並尋求和公鹿重新簽訂一份新合約。
外電報導指出，米道頓希望可以和公鹿達成4年1.3億美元的合約。就他的攻守重要性來說，公鹿顯然非常樂意繼續和米道頓合作，並期盼他從傷病中完全復原，輔佐當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
公鹿陣中另外一位合約即將到期的大將就是洛培茲（Brook Lopez），他在今夏成為完全自由球員，同時表明想要繼續留在密爾瓦基，公鹿也投桃報李，同樣希望他留下。
縱使近期傳出火箭有意爭取這位長人，但專家評估洛培茲轉戰休士頓的機率並不高。
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