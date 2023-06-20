NBA／傳佛西維奇將續簽公牛 市場價值估3年6500萬美元

據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的消息，多位聯盟管理階層人士認為，今夏成為完全自由球員的中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），預計還是會和公牛達成續約協議，而且初估他的市場價值將會是3年6500萬美元。

現年32歲的佛西維奇是在2021年季中透過交易轉戰公牛，今年賽季他82場全勤，繳出場均17.6分11籃板3.2助攻的表現。

在6月30日之前，佛西維奇和公牛可以提前續約，按照勞資協議，最多可以拿到4年1.18億美元的合約。佛西維奇之前接受採，訪時曾表明願意優先和公牛續約。