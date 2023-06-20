NBA／范弗利特投身自由市場 尋求至少年薪3000萬美元合約

決定不執行合約最後一年球員選項的范弗利特（Fred VanVleet），將成為完全自由球員。媒體報導指出，范弗利特預計會尋求一份年薪3000萬美元以上的複數年合約。

曾隨暴龍奪下隊史首冠的范弗利特，挾著該年季後賽的強勢表現，一度被賦予「范喬丹」的美名，更讓他贏得一紙4年8500萬美元的合約，創下NBA史上「未經選秀」球員的新高紀錄。

消息指出，范弗利特在今年賽季初拒絕了暴龍開出4年1.14億美元的續約報價，而是希望能夠拿到一份4年大約1.4億美元的合約。

據悉，擁有巨大薪資空間的火箭傳出有意延攬范弗利特，此外魔術也傳出早早就對頗感興趣，並且可以提供年薪3000萬美元的薪資條件。

2022-23年賽季，范弗利特場均可以得到19.3分7.2助攻1.8抄截，投籃命中率39.3%，三分命中率34.2%，罰球命中率89.8%。他的助攻創生涯新高，助攻失誤比進入聯盟前10名。

范弗利特是暴龍隊史唯二累積命中超過1000顆三分球的球員，單場創下54分和20次抄截更居隊史之冠，在他之外也只有張伯倫（Wilt Chamberlain）在76人曾做到。