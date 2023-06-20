NBA／迪文森佐將不執行球員選項 預估中產價碼勇士難承受
根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的消息，勇士後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）預計將不會執行下一季價值470萬美元的球員選項，從而投入自由市場尋求更好的報價。
外界認為，一旦迪文森佐進入自由市場，勇士恐怕是無力承受他可能希望拿到的合約價碼。有消息人士透露，迪文森佐至少可以獲得一份中產特例的合約。明年賽季的中產特例價碼預計將是1220萬美元。
迪文森佐是在去年休賽季以兩年930萬美元的合約加入勇士，他在例行賽場均得到9.4分4.5籃板3.5助攻1.3抄截；到了季後賽，場均則是5.5分3.0籃板2.8助攻0.8抄截。
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