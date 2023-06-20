NBA／傳布朗有望超頂薪續留綠衫軍 威廉斯動向撲朔迷離
在東區冠軍賽不敵熱火的塞爾蒂克，無緣連續兩年闖進總冠軍賽；面對系列賽雙槍旅在關鍵時刻無力的困境，有關兩人是否要拆夥的傳言也成了外界討論的焦點，特別是準備續約的布朗（Jaylen Brown）。
不過根據《波士頓環球報》記者默斯巴契（Adam Himmelsbach）的報導，塞爾蒂克方面仍沒有打算要送走布朗，依然會把他和泰托姆（Jayson Tatum）視為球隊重要核心；同時各種跡象更表明，綠衫軍很可能會跟他簽下一份5年2.95億美元的超頂級合約。
先前後場指揮官史馬特（Marcus Smart）曾提到布朗的續留問題，他直接指出布朗就是球隊的基石。「我希望他未來很長很長一段時間都不會去其他地方。」史馬特說。
默斯巴契亦透露，塞爾蒂克目前仍在探詢交易的可能性，目標就是要清理人手過於擁擠的後場，並且試著增加鋒線側翼和內線的深度。這也是之前傳出最佳第六人波格登（Malcolm Brogdon）交易流言的原因之一。
另外像是威廉斯（Grant Williams）的動向也是存在各種揣測，綠衫軍有可能會和他續約，但也有收到來自魔術、獨行俠等隊希望先簽後換的詢問。現階段，威廉斯希望可以拿到一份4年8000萬美元的合約。
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