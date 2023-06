NBA／格林提前跳出合約 勇士新總管：老闆有「鈔能力」可解決

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)的報導,隨著自由市場開啟日逼近,一直以來被認為會提前選擇跳出合約的格林(Draymond Green),預計將不會執行下一季價值2750萬美元的球員選項,成為一名完全自由球員。

格林當初是在2019年夏天和勇士達成一份4年1億美元的提前續約協議,合約從2020-21賽季開始生效。格林的經紀人也就是著名的保羅(Rich Paul)指出,他們將會持續和勇士方面對話,探詢各種可能性。

甫上任的勇士總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)在記者會上不免就被問到格林的相關問題,他表示:「我們非常希望格林能夠回歸,也有信心可以達成這件事。球隊老闆有足夠的能力可以解決薪資問題。」

"We really want Draymond back," new Warriors GM Mike Dunleavy, Jr., said. MDJ says he "feels confident we can navigate it" and says Warriors ownership has the finances to get it done.