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NBA／格林提前跳出合約 勇士新總管：老闆有「鈔能力」可解決

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
格林投入自由市場，尋求生涯最後一筆大合約。 美聯社
格林投入自由市場，尋求生涯最後一筆大合約。 美聯社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，隨著自由市場開啟日逼近，一直以來被認為會提前選擇跳出合約的格林（Draymond Green），預計將不會執行下一季價值2750萬美元的球員選項，成為一名完全自由球員。

格林當初是在2019年夏天和勇士達成一份4年1億美元的提前續約協議，合約從2020-21賽季開始生效。格林的經紀人也就是著名的保羅（Rich Paul）指出，他們將會持續和勇士方面對話，探詢各種可能性。

甫上任的勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在記者會上不免就被問到格林的相關問題，他表示：「我們非常希望格林能夠回歸，也有信心可以達成這件事。球隊老闆有足夠的能力可以解決薪資問題。」

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）後續跟進指出，勇士有足夠動力來和格林續簽一份新合約。事實上，格林現在已經可以和球團商討，甚至詢問先簽後換或是直接進入自由市場的可能性。

有媒體透露，勇士可能會和格林達成一份3至4年，總價約8000到9000萬美元的合約。

生涯都在灣區效力的格林，累積4次總冠軍、1次年度最佳防守球員、4次入選明星賽、2次進入年度最佳前三隊、8次獲選年度防守前兩隊。

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