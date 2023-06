NBA／約柯奇返鄉現身賽馬場 受英雄式熱烈歡迎

帶著新科NBA總冠軍賽MVP身份,金塊當家中鋒約柯奇(Nikola Jokic)載譽歸國,回到老家松博爾後馬上在當地周日現身賽馬場,並得到英雄式的熱烈歡迎。

約柯奇愛馬不是新聞,連同胞「世界球王」約克維奇(Novak Djokovic)都對約柯奇喜歡馬的特性印象深刻。金塊隊史第一度闖進總冠軍賽就以5戰擊敗熱火隊登頂,當時約柯奇還開玩笑說不想參加封王遊行,只想趕快回家,和他的馬匹聚一聚。

「我不知何時會回去,星期四晚上,星期五,都有可能。」約柯奇上周談到返鄉時間點時還笑說,要和金塊老闆克倫克(Josh Kroenke)借台飛機返鄉。

最終約柯奇不但參與上周的封王遊行,周五晚上還被目擊現身拉斯維加斯的派對,還被金塊隊友布朗(Bruce Brown)投訴說,自己會宿醉都是約柯奇造成。

約柯奇最後是搭乘老闆的飛機,或是自己的私人飛機返鄉並不清楚,不過家鄉球迷以滿滿熱情迎接國家英雄,賽馬場看板出現「歡迎回家!MVP」,還有球迷穿上印有約柯奇圖像的上衣,也有印上「下一冠」、「松博爾,冠軍之城」等字樣的服飾。

現身賽馬場的約柯奇並沒接受當地媒體訪問,父親老約柯奇(Branislav Jokic)表示,兒子告訴自己過去幾天已經受夠路宣傳,他也相信的確如此。

Nikola Jokic made it back home in time for his horse racing 😅🐎



(via @arenasport_tv)pic.twitter.com/cIxSukjCX9