NBA／約柯奇返鄉現身賽馬場 受英雄式熱烈歡迎

帶著新科NBA總冠軍賽MVP身份，金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）載譽歸國，回到老家松博爾後馬上在當地周日現身賽馬場，並得到英雄式的熱烈歡迎。

約柯奇愛馬不是新聞，連同胞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）都對約柯奇喜歡馬的特性印象深刻。金塊隊史第一度闖進總冠軍賽就以5戰擊敗熱火隊登頂，當時約柯奇還開玩笑說不想參加封王遊行，只想趕快回家，和他的馬匹聚一聚。

「我不知何時會回去，星期四晚上，星期五，都有可能。」約柯奇上周談到返鄉時間點時還笑說，要和金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）借台飛機返鄉。

最終約柯奇不但參與上周的封王遊行，周五晚上還被目擊現身拉斯維加斯的派對，還被金塊隊友布朗（Bruce Brown）投訴說，自己會宿醉都是約柯奇造成。

約柯奇最後是搭乘老闆的飛機，或是自己的私人飛機返鄉並不清楚，不過家鄉球迷以滿滿熱情迎接國家英雄，賽馬場看板出現「歡迎回家！MVP」，還有球迷穿上印有約柯奇圖像的上衣，也有印上「下一冠」、「松博爾，冠軍之城」等字樣的服飾。

現身賽馬場的約柯奇並沒接受當地媒體訪問，父親老約柯奇（Branislav Jokic）表示，兒子告訴自己過去幾天已經受夠路宣傳，他也相信的確如此。