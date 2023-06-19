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NBA／僅想探詢威廉森行情價值 名記曝鵜鶘並非真要交易

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
持續養傷的威廉森近日出現在交易流言。 美聯社
持續養傷的威廉森近日出現在交易流言。 美聯社

儘管加入NBA四年以來一共只打了114場比賽，但鵜鶘去年休賽季還是奉上了一紙5年1.94億美元的頂級合約；不過有消息指出，鵜鶘在遞出合約之前，曾經試探性的詢問過威廉森（Zion Williamson）交易行情。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則認為如果威廉森沒能出現在鵜鶘下一季的開幕戰陣容中，他會非常訝異。原因是這類的交易傳聞並非是真的想發動交易，而是球團想看看「胖虎」的價值所在，這類的事情在聯盟中可說是屢見不鮮。

「威廉森還很年輕，而且天賦極高。鵜鶘今年賽季曾短暫問鼎西區龍頭。我認為球團還是會願意再給他一兩年的時間。」沃納羅斯基說。

而《ESPN》專家吉馮尼（Jonathan Givony）也指出，威廉森和英格倫（Brandon Ingram）都沒有真正放在鵜鶘交易的討論之中，哪怕對象是黃蜂還是拓荒者，基本上都不可能發生。

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