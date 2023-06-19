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NBA／「比爾爭奪戰」失利 傳熱火補強目標轉向里拉德

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火傳出補強目標轉為里拉德。 法新社
熱火傳出補強目標轉為里拉德。 法新社

隨著比爾（Bradley Beal）將透過交易轉戰鳳凰城，也宣告熱火在爭奪戰中失利。根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，熱火現階段將會把目標轉向拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）。

在比爾的爭奪戰中，熱火和太陽一樣展現出強烈興趣，提出羅瑞（Kyle Lowry）、羅賓森（Duncan Robinson）及首輪選秀權等籌碼，但比爾最終還是傾向對太陽放棄自己的交易否決權。巫師選擇了和太陽進行交易。

邁阿密記者傑克森（Barry Jackson）則是透露，比爾並不排斥前進邁阿密，只是熱火拒絕了巫師的「某項要求」。

「比爾沒有否決前往熱火的交易。同時，熱火也沒有提出過讓巫師覺得會低於太陽的報價。巫師要求熱火提供一些東西（不確定是什麼），但熱火拒絕了。」傑克森說。

另一方面，海恩斯相信熱火將會把注意力放在里拉德身上，同時他們認為這位拓荒者一哥今夏可能會要求離隊。

不過里拉德之後還有4年超過2億美元的薪資，其中最後一年球員選項更高達6300萬美元，加上拓荒者也多次表明仍會以他為主軸建構具競爭力的陣容，交易難度顯然高於比爾。

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