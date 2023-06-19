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NBA／史上最強第六人之一 板凳悍將威廉斯正式宣佈退休

中央社／ 綜合外電報導
威廉森生涯3次獲選年度最佳第六人，並列史上最多。 歐新社
威廉森生涯3次獲選年度最佳第六人，並列史上最多。 歐新社

NBA史上最強的替補球員之一、曾3度贏得年度最佳第六人獎項的威廉斯（Lou Williams）今天宣布退休，結束17年的NBA生涯。

36歲的後衛威廉斯本季無球可打，上次站上NBA球場，已是2022年穿亞特蘭大老鷹球衣的時候了。

威廉斯在社群媒體發布的影片中，宣布了這項決定。

威廉斯是在2005年被費城76人以第二輪第45順位選上，生涯至今陸續待過費城76人、老鷹、多倫多暴龍、洛杉磯湖人、休士頓火箭、洛杉磯快艇，並在生涯最後兩個球季「鳳還巢」回到老鷹。

威廉斯生涯一共打了1123場比賽，平均每場可有13.9分、3.4助攻、2.2籃板。

在生涯打的逾1000場比賽中，威廉斯僅122場先發，從板凳出發一共拿下1萬3396分，成為史上生涯得分最多的替補球員。

威廉斯2014-15球季在暴龍時，2017-18球季、2018-19球季在快艇時，一共3度獲得年度最佳第六人，和克勞佛（Jamal Crawford）並列史上拿下這個獎最多次的球員。

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