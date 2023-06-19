NBA／史上最強第六人之一 板凳悍將威廉斯正式宣佈退休
NBA史上最強的替補球員之一、曾3度贏得年度最佳第六人獎項的威廉斯（Lou Williams）今天宣布退休，結束17年的NBA生涯。
36歲的後衛威廉斯本季無球可打，上次站上NBA球場，已是2022年穿亞特蘭大老鷹球衣的時候了。
威廉斯在社群媒體發布的影片中，宣布了這項決定。
威廉斯是在2005年被費城76人以第二輪第45順位選上，生涯至今陸續待過費城76人、老鷹、多倫多暴龍、洛杉磯湖人、休士頓火箭、洛杉磯快艇，並在生涯最後兩個球季「鳳還巢」回到老鷹。
威廉斯生涯一共打了1123場比賽，平均每場可有13.9分、3.4助攻、2.2籃板。
在生涯打的逾1000場比賽中，威廉斯僅122場先發，從板凳出發一共拿下1萬3396分，成為史上生涯得分最多的替補球員。
威廉斯2014-15球季在暴龍時，2017-18球季、2018-19球季在快艇時，一共3度獲得年度最佳第六人，和克勞佛（Jamal Crawford）並列史上拿下這個獎最多次的球員。
LOU WILLIAMS 👏— Ballislife.com (@Ballislife) June 18, 2023
Drafted out of High School
17 Seasons
3 x 6th Man Of The Year
Scored more points off the bench than any player in NBA history
"Well done, Underground GOAT" pic.twitter.com/JFEf7bPA0v https://t.co/VBWKdRFXAc
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