NBA／威廉森傳陷交易風暴 灌籃王卡特：先減重比較重要

針對威廉森（Zion Williamson）近期傳出的交易流言，鵜鶘願意透過他來得到一個榜眼籤或是探花籤，球評柏金斯（Kendrick Perkins）和前NBA球星卡特（Vince Carter）特別在節目中提出評論見解。

柏金斯認為，送走傷病纏身的威廉森是可以理解的選擇。「如果我是鵜鶘管理階層的話，我會選擇交易威廉森。威廉森的打法很適合拓荒者，如果透過交易拿到探花籤，他們可以選進韓德森（Scoot Henderson）。」

不過卡特則是抱持不同想法。他表示鵜鶘應該全力留下這位新生代的暴力鋒線。「鵜鶘應該搞清楚威廉森的想法，和他好好談心，了解他目前感覺如何。如果他渴望為球隊打球，那就是關鍵所在，如果雙方步調不同，到時才應該考慮交易這一條路。鵜鶘應該先嘗試各種可能性和選擇。」

卡特也語重心長認為，會有這樣的交易流言出來，威廉森或許也要認清楚情況，不管他為哪一支球隊效力，他都必須要控制自己的體重，保持良好的體型狀態，避免持續受傷發生，否則一切都只是空談。