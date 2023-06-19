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NBA／威廉森傳陷交易風暴 灌籃王卡特：先減重比較重要

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
Pelicans Media Day New Orleans Pelicans power forward Zion Williamson (1) takes part in the NBA Pelicans basketball media day in New Orleans, Monday, Sept. 26, 2022. (AP Photo/Matthew Hinton) 美聯社
Pelicans Media Day New Orleans Pelicans power forward Zion Williamson (1) takes part in the NBA Pelicans basketball media day in New Orleans, Monday, Sept. 26, 2022. (AP Photo/Matthew Hinton) 美聯社

針對威廉森（Zion Williamson）近期傳出的交易流言，鵜鶘願意透過他來得到一個榜眼籤或是探花籤，球評柏金斯（Kendrick Perkins）和前NBA球星卡特（Vince Carter）特別在節目中提出評論見解。

柏金斯認為，送走傷病纏身的威廉森是可以理解的選擇。「如果我是鵜鶘管理階層的話，我會選擇交易威廉森。威廉森的打法很適合拓荒者，如果透過交易拿到探花籤，他們可以選進韓德森（Scoot Henderson）。」

不過卡特則是抱持不同想法。他表示鵜鶘應該全力留下這位新生代的暴力鋒線。「鵜鶘應該搞清楚威廉森的想法，和他好好談心，了解他目前感覺如何。如果他渴望為球隊打球，那就是關鍵所在，如果雙方步調不同，到時才應該考慮交易這一條路。鵜鶘應該先嘗試各種可能性和選擇。」

卡特也語重心長認為，會有這樣的交易流言出來，威廉森或許也要認清楚情況，不管他為哪一支球隊效力，他都必須要控制自己的體重，保持良好的體型狀態，避免持續受傷發生，否則一切都只是空談。

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