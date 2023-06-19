NBA／傳尼克有意引進灰狼替補長人 藍道已非未來核心

根據紐約媒體《SNY》記者貝格利（Ian Begley）的報導，尼克近期對於灰狼替補長人里德（Naz Reid）感興趣，他將在今年夏天成為完全自由球員。

「尼克陣中已經有3位中鋒還在合約之中，顯然他們看起來對於自由市場上的大個子並不感興趣。不過值得要注意的是，里德對於球團管理階層是具有吸引力的。」貝格利提到。

當然，尼克若想要追逐里德，勢必也想辦法送走陣中的長人。「如果他們選擇送走目前兩名中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）或哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）其中一人，那麼他們就有可能會追求里德。」

貝格利認為尼克未來將會以布朗森（Jalen Brunson）、巴瑞特（RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）為主軸來建立具備競爭力的陣容。

至於如果他們真的要引進一位頂級球星，例如比爾（Bradley Beal），必須考量藍道（Julius Randle）或巴瑞特作為籌碼時，他們更會傾向於留下後者。