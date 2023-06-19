NBA／太陽CEO竟是比爾經紀人兒子 球迷籲聯盟介入調查

太陽隊沒花費太多選秀權資產，就得到巫師明星後衛比爾（Bradley Beal），讓許多球迷感到驚訝。不過也傳出陰謀論，因為太陽隊33歲CEO巴特爾史坦（Josh Bartelstein）的父親正是比爾經紀人老巴特爾史坦（Mark Bartelstein）。

伊許比亞（Mat Ishbia）去年2月正式成為太陽老闆，他聘請過去曾擔任活塞隊助理總管的巴特爾史坦擔任CEO。

隨著比爾交易案即將成形，這對父子的關係也被多家外媒轉發，不少球迷直呼聯盟應該介入調查，也有人以布朗森（Jalen Brunson）加盟尼克，父親卻在尼克任教，最終被聯盟沒收一枚二輪選秀權作為例子，認為太陽也該被懲罰。

據美媒《HoopsHype》資料顯示，老巴特爾史坦除了和比爾合作外，旗下還有40多名現役NBA球員，包括金塊隊波特（Michael Porter Jr.）、黃蜂隊海瓦德（Gordon Hayward）及熱火隊羅瑞（Kyle Lowry）。今年將進入自由市場的球員則有湖人隊施羅德（Dennis Schroder）、快艇隊普拉里（Mason Plumlee）、公鹿隊英格斯（Joe Ingles）等人。