NBA／保羅合約多1千萬美元保障 若被釋出湖人領先爭奪戰

巫師和太陽隊將完成一筆重磅交易，太陽送出資深控衛保羅（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）以及多張二輪選秀籤與首輪籤互換權，換回明星後衛比爾（Bradley Beal）。據知名記者史坦（Marc Stein）報導，如果巫師接下來裁掉保羅，湖人將成為得到他的領先者。

保羅2021年休賽季和太陽簽下4年1.2億美元的合約，2023-24年賽季只有1580萬美元保障。據NBA交易規則，薪資配平金額只能以球員保障金額計算，保羅的1580萬美元加上沙米特的1100萬美元遠不如比爾的4674萬美元，因此太陽將保羅合約的保障金額提升到2580萬美元，以完成交易。

據ESPN報導指出，巫師將尋求第三方交易保羅，若交易無法達成，雙方將商討買斷合約。史坦也指出，如果保羅成為自由球員，會吸引許多隊興趣，湖人隊將是保羅爭奪戰的領先者。

值得一提的是，保羅家人都住在洛杉磯，加上湖人擁有他的好兄弟詹姆斯（Lebron James），因此保羅交易消息一出，許多球迷都在敲碗保羅加盟，另外也有球迷期待他重返老東家快艇。