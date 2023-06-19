快訊

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

演藝圈性騷連環爆！「本想帶進棺材裡」 女網友曝遭男星強吻、誘騙拍裸照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／保羅合約多1千萬美元保障 若被釋出湖人領先爭奪戰

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅若被巫師買斷，湖人將成為爭奪戰領先者。 美聯社
保羅若被巫師買斷，湖人將成為爭奪戰領先者。 美聯社

巫師和太陽隊將完成一筆重磅交易，太陽送出資深控衛保羅（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）以及多張二輪選秀籤與首輪籤互換權，換回明星後衛比爾（Bradley Beal）。據知名記者史坦（Marc Stein）報導，如果巫師接下來裁掉保羅，湖人將成為得到他的領先者。

保羅2021年休賽季和太陽簽下4年1.2億美元的合約，2023-24年賽季只有1580萬美元保障。據NBA交易規則，薪資配平金額只能以球員保障金額計算，保羅的1580萬美元加上沙米特的1100萬美元遠不如比爾的4674萬美元，因此太陽將保羅合約的保障金額提升到2580萬美元，以完成交易。

據ESPN報導指出，巫師將尋求第三方交易保羅，若交易無法達成，雙方將商討買斷合約。史坦也指出，如果保羅成為自由球員，會吸引許多隊興趣，湖人隊將是保羅爭奪戰的領先者。

值得一提的是，保羅家人都住在洛杉磯，加上湖人擁有他的好兄弟詹姆斯（Lebron James），因此保羅交易消息一出，許多球迷都在敲碗保羅加盟，另外也有球迷期待他重返老東家快艇。

Chris Paul LeBron James

相關新聞

NBA／太陽搶下比爾組新三巨頭 巫師尋求第三方接收保羅

巫師與太陽將完成一筆重磅交易，巫師將當家球星比爾（Bradley Beal）交易到太陽，換取資深控衛保羅（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）以及多張二輪選秀籤與首輪籤互換權。

NBA／保羅合約多1千萬美元保障 若被釋出湖人領先爭奪戰

巫師和太陽隊將完成一筆重磅交易，太陽送出資深控衛保羅（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）以及多張二輪選秀籤與首輪籤互換權，換回明星後衛比爾（Bradley Beal）。據知名

NBA／傳哈登欲重簽新合約 留守費城力拚總冠軍

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，哈登（James Harden）如今正在考慮與費城76人簽訂一份新合約，繼續和安比德（Joel Embiid）聯手力拚總冠軍。 哈登去年夏天主動大

NBA／傳拓荒者商討交易波爾辛吉斯 球迷不滿猛烈抨擊

就在拓荒者明確表示，將會繼續以里拉德（Damian Lillard）為主軸進行陣容補強，打造極具奪冠競爭力的陣容，如何尋覓可靠的副手人選就成了球隊最重要的暑假作業。 根據資深記者梅西（Evan

NBA／指公鹿換帥太急促 前神射手瑞迪克：你沒見識到完全體

又一次失望地從季後賽出局後，公鹿將教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）開除，寄望來季迎來新氣象。不過，轉行分析師的神射手瑞迪克（JJ Redick）認為，公鹿的舉動並非果斷，而是倉促。

NBA／太陽積極尋找補強 傳對波格登、柯林斯感興趣

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，積極尋求陣容補強的太陽，傳中在與波士頓和亞特蘭大的交易談判中對兩名球員很感興趣，分別是柯林斯（John Collins）和波格登

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦