快訊

遺產三兄妹搶爭…遺囑寫了卻不具法律效力？ 6個避免「被翻盤」的重要提醒

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運滾滾來」：有大筆收益

「莒光楷模」憲兵調查官搞外遇 酒後甩傷小三手臂不倫戀曝光

NBA／太陽搶下比爾組新三巨頭 巫師尋求第三方接收保羅

聯合新聞網／ 綜合報導
比爾前往鳳凰城籌組新三巨頭。 美聯社
比爾前往鳳凰城籌組新三巨頭。 美聯社

巫師與太陽將完成一筆重磅交易，巫師將當家球星比爾（Bradley Beal）交易到太陽，換取資深控衛（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）以及多張二輪選秀籤與首輪籤互換權。據《ESPN》報導，巫師還將尋求第三方球隊，送走保羅。

比爾生涯11季都待在巫師，曾3度入選明星賽，去年才和巫師以5年2.51億美元的價碼續約，合約中擁有「交易否決權」，因此他握有主動權，能決定自己的新東家。據昨天報導指出，太陽和熱火成為主要競爭者，熱火願送出羅瑞（Kyle Lowry）、羅賓森（Duncan Robinson）及首輪選秀權，但最終巫師選擇和太陽交易。

比爾將和布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）組成三巨頭。據《ESPN》報導指出，這筆交易需要幾天時間才能達成，因為巫師想尋求第三方交易保羅，讓他加盟有競爭力的球隊。如果巫師未將保羅送走，雙方可能達成買斷合約協議，讓保羅成為自由球員。

另外，據巫師隨隊記者羅賓斯（Josh Robbins）消息指出，二年級生後衛古德溫（Jordan Goodwin）可能被放進這筆交易中。古德溫去年出賽62場，平均貢獻6.6分3.3籃板2.7助攻。

Bradley Beal Chris Paul Devin Booker Kevin Durant

相關新聞

NBA／太陽搶下比爾組新三巨頭 巫師尋求第三方接收保羅

巫師與太陽將完成一筆重磅交易，巫師將當家球星比爾（Bradley Beal）交易到太陽，換取資深控衛（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）以及多張二輪選秀籤與首輪籤互換權。據《

NBA／傳哈登欲重簽新合約 留守費城力拚總冠軍

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，哈登（James Harden）如今正在考慮與費城76人簽訂一份新合約，繼續和安比德（Joel Embiid）聯手力拚總冠軍。 哈登去年夏天主動大

NBA／傳拓荒者商討交易波爾辛吉斯 球迷不滿猛烈抨擊

就在拓荒者明確表示，將會繼續以里拉德（Damian Lillard）為主軸進行陣容補強，打造極具奪冠競爭力的陣容，如何尋覓可靠的副手人選就成了球隊最重要的暑假作業。 根據資深記者梅西（Evan

NBA／指公鹿換帥太急促 前神射手瑞迪克：你沒見識到完全體

又一次失望地從季後賽出局後，公鹿將教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）開除，寄望來季迎來新氣象。不過，轉行分析師的神射手瑞迪克（JJ Redick）認為，公鹿的舉動並非果斷，而是倉促。

NBA／太陽積極尋找補強 傳對波格登、柯林斯感興趣

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，積極尋求陣容補強的太陽，傳中在與波士頓和亞特蘭大的交易談判中對兩名球員很感興趣，分別是柯林斯（John Collins）和波格登

NBA／獨行俠欲補強禁區戰力 傳「餅皇」卡佩拉成目標

本季意外無緣附加賽的獨行俠，放假後不斷尋找唐西奇（Luka Doncic）的助手，近日傳出，他們把目光放在老鷹中鋒卡佩拉（Clint Capela）上。 老鷹在這個休賽季將面臨諸多選擇，除了可和

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦