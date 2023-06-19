NBA／太陽搶下比爾組新三巨頭 巫師尋求第三方接收保羅

巫師與太陽將完成一筆重磅交易，巫師將當家球星比爾（Bradley Beal）交易到太陽，換取資深控衛（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）以及多張二輪選秀籤與首輪籤互換權。據《ESPN》報導，巫師還將尋求第三方球隊，送走保羅。

比爾生涯11季都待在巫師，曾3度入選明星賽，去年才和巫師以5年2.51億美元的價碼續約，合約中擁有「交易否決權」，因此他握有主動權，能決定自己的新東家。據昨天報導指出，太陽和熱火成為主要競爭者，熱火願送出羅瑞（Kyle Lowry）、羅賓森（Duncan Robinson）及首輪選秀權，但最終巫師選擇和太陽交易。

比爾將和布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）組成三巨頭。據《ESPN》報導指出，這筆交易需要幾天時間才能達成，因為巫師想尋求第三方交易保羅，讓他加盟有競爭力的球隊。如果巫師未將保羅送走，雙方可能達成買斷合約協議，讓保羅成為自由球員。

另外，據巫師隨隊記者羅賓斯（Josh Robbins）消息指出，二年級生後衛古德溫（Jordan Goodwin）可能被放進這筆交易中。古德溫去年出賽62場，平均貢獻6.6分3.3籃板2.7助攻。