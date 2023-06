NBA／太陽搶下比爾組新三巨頭 巫師尋求第三方接收保羅

巫師與太陽將完成一筆重磅交易,巫師將當家球星比爾(Bradley Beal)交易到太陽,換取資深控衛(Chris Paul)、沙米特(Landry Shamet)以及多張二輪選秀籤與首輪籤互換權。據《ESPN》報導,巫師還將尋求第三方球隊,送走保羅。

比爾生涯11季都待在巫師,曾3度入選明星賽,去年才和巫師以5年2.51億美元的價碼續約,合約中擁有「交易否決權」,因此他握有主動權,能決定自己的新東家。據昨天報導指出,太陽和熱火成為主要競爭者,熱火願送出羅瑞(Kyle Lowry)、羅賓森(Duncan Robinson)及首輪選秀權,但最終巫師選擇和太陽交易。

比爾將和布克(Devin Booker)、杜蘭特(Kevin Durant)組成三巨頭。據《ESPN》報導指出,這筆交易需要幾天時間才能達成,因為巫師想尋求第三方交易保羅,讓他加盟有競爭力的球隊。如果巫師未將保羅送走,雙方可能達成買斷合約協議,讓保羅成為自由球員。

另外,據巫師隨隊記者羅賓斯(Josh Robbins)消息指出,二年級生後衛古德溫(Jordan Goodwin)可能被放進這筆交易中。古德溫去年出賽62場,平均貢獻6.6分3.3籃板2.7助攻。

BREAKING: Wizards are finalizing a trade to send Bradley Beal to the Suns, per @wojespn



New Big 3 in Phoenix ☀️👀 pic.twitter.com/m9s26K4tL3