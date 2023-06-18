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NBA／傳哈登欲重簽新合約 留守費城力拚總冠軍

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
身為自由市場大魚，哈登續留費城與否將牽動聯盟勢力板塊。 法新社
身為自由市場大魚，哈登續留費城與否將牽動聯盟勢力板塊。 法新社

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，哈登（James Harden）如今正在考慮與費城76人簽訂一份新合約，繼續和安比德（Joel Embiid）聯手力拚總冠軍。

哈登去年夏天主動大幅降薪，與76人簽下兩年6860萬美元的合約，其中第2年為球員選項，試圖為球隊增加補強空間；而在76人止步季後賽第二輪之後，一般預估哈登將不會執行球員選項，爭取一份更優渥的合約，也因此，他續留費城與否也成了外界關注的焦點。

在這段期間，哪怕是流言傳聞或是媒體揣測，包括前東家火箭、太陽、湖人等都和哈登畫上等號。

不過《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）曾報導指出，哈登現階段仍會考慮留在76人，一同努力朝總冠軍邁進。

哈登本季例行賽一共出賽58場，平均得到21分10.7助攻6.1籃板1.2抄截，榮獲生涯第2座助攻王，同時更成為NBA史上第一個生涯曾拿下3次得分王外加2次助攻王的球員。

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