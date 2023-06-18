NBA／傳拓荒者商討交易波爾辛吉斯 球迷不滿猛烈抨擊

就在拓荒者明確表示，將會繼續以里拉德（Damian Lillard）為主軸進行陣容補強，打造極具奪冠競爭力的陣容，如何尋覓可靠的副手人選就成了球隊最重要的暑假作業。

根據資深記者梅西（Evan Massey）的報導，拓荒者傳出有意拿今年探花籤作為籌碼，和巫師針對波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的交易進行討論，當然其中也會涉及其他可用的球員籌碼

波爾辛吉斯在今年握有球員選項，如果執行，他下季年薪將為3600萬美元；不過一般預估，波爾辛吉斯很可能會投入自由市場，尋求一份長約。

儘管上季波爾辛吉斯一共出賽65場，是他自生涯前兩年以來的最多出賽表現，繳出場均23.2分8.4籃板2.7助攻1.5阻攻的成績，平均得分創下生涯新高；且每場可以投進2.1顆三分球，三分命中率達38.5%。

當波爾辛吉斯保持健康時，他有機會成為聯盟最具進攻威力的長人之一，然而擺在他眼前的卻也是健康疑慮，生涯至今，他沒有一季出賽超過72場。

也因此，在傳出拓荒者有意爭取這位拉脫維亞籍長人的消息時，不少球迷都直接抨擊，認為不該浪費探花籤來換一個有豐富傷病歷史的長人。

不僅是波爾辛吉斯，先前也傳出拓荒者對比爾（Bradley Beal）、席亞康（Pascal Siakam）等感興趣。此外，球團也願意將將陣中年輕好手西蒙斯（Anfernee Simons）和探花籤拿來作為交易包裹。