NBA／傳拓荒者商討交易波爾辛吉斯 球迷不滿猛烈抨擊

就在拓荒者明確表示,將會繼續以里拉德(Damian Lillard)為主軸進行陣容補強,打造極具奪冠競爭力的陣容,如何尋覓可靠的副手人選就成了球隊最重要的暑假作業。

根據資深記者梅西(Evan Massey)的報導,拓荒者傳出有意拿今年探花籤作為籌碼,和巫師針對波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)的交易進行討論,當然其中也會涉及其他可用的球員籌碼

波爾辛吉斯在今年握有球員選項,如果執行,他下季年薪將為3600萬美元;不過一般預估,波爾辛吉斯很可能會投入自由市場,尋求一份長約。

儘管上季波爾辛吉斯一共出賽65場,是他自生涯前兩年以來的最多出賽表現,繳出場均23.2分8.4籃板2.7助攻1.5阻攻的成績,平均得分創下生涯新高;且每場可以投進2.1顆三分球,三分命中率達38.5%。

當波爾辛吉斯保持健康時,他有機會成為聯盟最具進攻威力的長人之一,然而擺在他眼前的卻也是健康疑慮,生涯至今,他沒有一季出賽超過72場。

也因此,在傳出拓荒者有意爭取這位拉脫維亞籍長人的消息時,不少球迷都直接抨擊,認為不該浪費探花籤來換一個有豐富傷病歷史的長人。

不僅是波爾辛吉斯,先前也傳出拓荒者對比爾(Bradley Beal)、席亞康(Pascal Siakam)等感興趣。此外,球團也願意將將陣中年輕好手西蒙斯(Anfernee Simons)和探花籤拿來作為交易包裹。

Per source, the #Trailblazers have had trade discussions with the #Wizards surrounding the No. 3 pick and Kristaps Porzingis. More pieces would be involved, but something to watch.