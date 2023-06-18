NBA／太陽積極尋找補強 傳對波格登、柯林斯感興趣

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，積極尋求陣容補強的太陽，傳中在與波士頓和亞特蘭大的交易談判中對兩名球員很感興趣，分別是柯林斯（John Collins）和波格登（Malcolm Brogdon）。

費雪指出，太陽若想要得到這兩名球員的任何一人，很可能需要第三方球隊來接手保羅（Chris Paul）的薪資，例如休士頓火箭。

獲選本季年度最佳第六人的波格登，卻在東區冠軍賽中不慎傷了右手，難以為球隊提供有效戰力支援；30歲的波格登目前還剩下2年4500萬美元的合約，考量到綠衫軍陣中後場人手充足，利用波格登來爭取陣容平衡，成了一個可行的方案。

至於頻頻出現在交易流言之中的柯林斯，早在季中就曾出現太陽和老鷹的交易談話，不過最終隨著太陽引進杜蘭特（Kevin Durant）而告一段落。柯林斯還有剩下3年7850萬美元的合約，對照其成績表現，老鷹想送走他一直都存在阻礙。