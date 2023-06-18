NBA／獨行俠欲補強禁區戰力 傳「餅皇」卡佩拉成目標

本季意外無緣附加賽的獨行俠，放假後不斷尋找唐西奇（Luka Doncic）的助手，近日傳出，他們把目光放在老鷹中鋒卡佩拉（Clint Capela）上。

老鷹在這個休賽季將面臨諸多選擇，除了可和本賽季嶄露頭角的年輕中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）簽下延長合約外，交易大限前用5個二輪籤換來的前鋒比伊（Saddiq Bey）也有權提前和球隊換約，但保障這兩名新血，將讓老鷹面臨龐大薪資壓力。

因此，根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）的消息，出清位置與兩者重疊且已換大約的杭特（De'Andre Hunter）、卡佩拉成了老鷹可能選項。不過，作為一名側翼，杭特攻守兩端的戰力在聯盟中相當珍貴，使得後者較有機會被擺上貨架。

若老鷹對交易卡佩拉開綠燈，則達拉斯成了熱門買家。除了因前段時間，雙方曾傳出有意互換選秀順位外，卡佩拉紮實的擋拆技巧、護框能力，以及讓他獲得「餅皇」稱號的禁區作戰能力，對長人戰力不足的獨行俠來說相當寶貴，大大增加了交易機會。

卡佩拉本季幾乎都作為先發中鋒上陣，場均繳出12分、11籃板、0.9助攻的數據。