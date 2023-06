NBA／獨行俠欲補強禁區戰力 傳「餅皇」卡佩拉成目標

本季意外無緣附加賽的獨行俠,放假後不斷尋找唐西奇(Luka Doncic)的助手,近日傳出,他們把目光放在老鷹中鋒卡佩拉(Clint Capela)上。

老鷹在這個休賽季將面臨諸多選擇,除了可和本賽季嶄露頭角的年輕中鋒歐康古(Onyeka Okongwu)簽下延長合約外,交易大限前用5個二輪籤換來的前鋒比伊(Saddiq Bey)也有權提前和球隊換約,但保障這兩名新血,將讓老鷹面臨龐大薪資壓力。

因此,根據《Yahoo Sports》記者費雪(Jake Fischer)的消息,出清位置與兩者重疊且已換大約的杭特(De'Andre Hunter)、卡佩拉成了老鷹可能選項。不過,作為一名側翼,杭特攻守兩端的戰力在聯盟中相當珍貴,使得後者較有機會被擺上貨架。

若老鷹對交易卡佩拉開綠燈,則達拉斯成了熱門買家。除了因前段時間,雙方曾傳出有意互換選秀順位外,卡佩拉紮實的擋拆技巧、護框能力,以及讓他獲得「餅皇」稱號的禁區作戰能力,對長人戰力不足的獨行俠來說相當寶貴,大大增加了交易機會。

卡佩拉本季幾乎都作為先發中鋒上陣,場均繳出12分、11籃板、0.9助攻的數據。

Report: Mavs want Clint Capela and the 15th pick, per @JakeLFischer #MFFL pic.twitter.com/EHccWw1q8U