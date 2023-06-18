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NBA／馬刺球迷理「斑馬」髮型 溫班亞瑪：聖城有最讚球迷
雖然距離選秀會還有四天，馬刺球迷卻已將溫班亞瑪（Victor Wembanyama）視為球隊一份子，瘋狂粉絲更將其放在頭頂，成為造型一部分。
眾多跡象都可看出，聖安東尼奧居民已迫不急待迎接這名法國大物。如當地媒體《mysanantonio》，日前便在IG上傳影片，內容為一名男子帶著溫班亞瑪的照片進入理髮廳，讓設計師將他的後腦杓理為後者打球的英姿。
雖然行徑相當瘋狂，這位粉絲肯定不會後悔，因為當溫班亞瑪看到自己在聖城如此受歡迎時，不禁在推特轉發影片，並稱讚：「馬刺絕對擁有全聯盟最棒的粉絲。」讓這位球迷成為當之無愧的「斑馬鐵粉」。
剛結束法甲賽程的溫班亞瑪，目前還未啟程前往美國，但選秀會當天，他將親臨布魯克林，並回應馬刺球迷期待，站上舞台、成為聖城新希望。
"Spurs Deadass got the best fanbase in the league"— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 18, 2023
Victor Wembanyama shows love to Spurs fans before the NBA draft 💯
(via mysanantonio/IG)pic.twitter.com/cOQvotYOl7
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