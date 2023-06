NBA／馬刺球迷理「斑馬」髮型 溫班亞瑪：聖城有最讚球迷

雖然距離選秀會還有四天,馬刺球迷卻已將溫班亞瑪(Victor Wembanyama)視為球隊一份子,瘋狂粉絲更將其放在頭頂,成為造型一部分。

眾多跡象都可看出,聖安東尼奧居民已迫不急待迎接這名法國大物。如當地媒體《mysanantonio》,日前便在IG上傳影片,內容為一名男子帶著溫班亞瑪的照片進入理髮廳,讓設計師將他的後腦杓理為後者打球的英姿。

雖然行徑相當瘋狂,這位粉絲肯定不會後悔,因為當溫班亞瑪看到自己在聖城如此受歡迎時,不禁在推特轉發影片,並稱讚:「馬刺絕對擁有全聯盟最棒的粉絲。」讓這位球迷成為當之無愧的「斑馬鐵粉」。

剛結束法甲賽程的溫班亞瑪,目前還未啟程前往美國,但選秀會當天,他將親臨布魯克林,並回應馬刺球迷期待,站上舞台、成為聖城新希望。

"Spurs Deadass got the best fanbase in the league"



Victor Wembanyama shows love to Spurs fans before the NBA draft 💯



(via mysanantonio/IG)pic.twitter.com/cOQvotYOl7