NBA／巫師持續兜售比爾 已和太陽、熱火展開認真談話

比爾(Bradley Beal)交易傳言目前充斥全聯盟,有多名外媒指出,熱火、太陽是兩支正強烈追逐這位明星後衛的球隊。

分別在西區次輪、總冠軍賽敗給金塊的太陽與熱火,寄望在下季能如願走到終點。因此,根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania),他們將比爾視為那塊拼圖,「巫師正和邁阿密、鳳凰城在比爾交易上有認真談話。」

Developing: Washington is in serious talks with two finalists – Miami and Phoenix – on a Bradley Beal trade, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Suns have emerged as a serious threat for Beal, who holds a no-trade clause. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 17, 2023

身為查拉尼亞口中,比爾交易案的「頭號威脅」,太陽有能力湊出符合交易規則的包裹。《Bleacher Report》記者海恩斯(Chris Haynes),他們有兩種可行方案,「鳳凰城可以拿出艾頓(Deandre Ayton)和沙米特(Landry Shamet);但相信後者加上保羅(Chris Paul)的組合,較可能讓比爾放棄霸王條款、使交易成真。」

Phoenix can offer trade package of Deandre Ayton and Landry Shamet to Washington for Bradley Beal, but it’s believed a Chris Paul, Shamet deal is what it would take if Beal chose to force his way to Suns via his no-trade clause, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 17, 2023

《邁阿密先驅報》記者傑克森(Barry Jackson)則比較起兩隊的資產,他在推特上寫道,「給那些疑惑太陽比起熱火,能出什麼添頭的人,他們沒有選秀權可以給,但可以給予在2024、2026年互換選秀順位的權利(可能不會為巫師帶來任何利益);熱火方面,包含這週選秀會的18順位,他們可以給出三個選秀籤。」

For those asking about what picks Suns can offer the Wizards compared with Heat, Phoenix has no 1st-rounders that can be traded but can swap picks in 2024 and 2026 (which likable would do Wizards no good). Heat could create up to 3 after draft, PLUS Thursday's pick. — Barry Jackson (@flasportsbuzz) June 17, 2023

三度入選明星賽的比爾,本季繳出場均23.2分、3.9籃板、5.4助攻的成績,這讓他即便身負大約,仍獲得爭冠隊伍青睞。