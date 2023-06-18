NBA／巫師持續兜售比爾 已和太陽、熱火展開認真談話
比爾（Bradley Beal）交易傳言目前充斥全聯盟，有多名外媒指出，熱火、太陽是兩支正強烈追逐這位明星後衛的球隊。
分別在西區次輪、總冠軍賽敗給金塊的太陽與熱火，寄望在下季能如願走到終點。因此，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania），他們將比爾視為那塊拼圖，「巫師正和邁阿密、鳳凰城在比爾交易上有認真談話。」
Developing: Washington is in serious talks with two finalists – Miami and Phoenix – on a Bradley Beal trade, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Suns have emerged as a serious threat for Beal, who holds a no-trade clause.— Shams Charania (@ShamsCharania) June 17, 2023
身為查拉尼亞口中，比爾交易案的「頭號威脅」，太陽有能力湊出符合交易規則的包裹。《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes），他們有兩種可行方案，「鳳凰城可以拿出艾頓（Deandre Ayton）和沙米特（Landry Shamet）；但相信後者加上保羅（Chris Paul）的組合，較可能讓比爾放棄霸王條款、使交易成真。」
Phoenix can offer trade package of Deandre Ayton and Landry Shamet to Washington for Bradley Beal, but it’s believed a Chris Paul, Shamet deal is what it would take if Beal chose to force his way to Suns via his no-trade clause, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 17, 2023
《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）則比較起兩隊的資產，他在推特上寫道，「給那些疑惑太陽比起熱火，能出什麼添頭的人，他們沒有選秀權可以給，但可以給予在2024、2026年互換選秀順位的權利（可能不會為巫師帶來任何利益）；熱火方面，包含這週選秀會的18順位，他們可以給出三個選秀籤。」
For those asking about what picks Suns can offer the Wizards compared with Heat, Phoenix has no 1st-rounders that can be traded but can swap picks in 2024 and 2026 (which likable would do Wizards no good). Heat could create up to 3 after draft, PLUS Thursday's pick.— Barry Jackson (@flasportsbuzz) June 17, 2023
三度入選明星賽的比爾，本季繳出場均23.2分、3.9籃板、5.4助攻的成績，這讓他即便身負大約，仍獲得爭冠隊伍青睞。
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