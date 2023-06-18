NBA／尋覓里拉德最強幫手 傳拓荒者願打包西蒙斯、探花籤

在拓荒者基本上仍決定以里拉德（Damian Lillard）為中心進行陣容補強的情況下，如何為他尋找更強力的幫手成了一大重點。有鑑於此，將年輕好手西蒙斯（Anfernee Simons）放上交易平台就成了球隊眼前最好的籌碼。

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，拓荒者傳出準備將西蒙斯和今年首輪第3順位選秀權當作交易包裹，藉此換來能夠可以幫助他們贏在當下的副手人選。

事實上，先前報導就曾提及拓荒者正在尋求交易手上這枚探花籤，並且對西蒙斯的交易抱持開放態度。

西蒙斯今年賽季場均可以得到21.1分4.1助攻2.6籃板，每場投進3.4顆三分球，三分命中率為37.7%，投籃命中率44.7%，罰球命中率89.4%，多項數據皆創下生涯新高。西蒙斯去年休賽季才和拓荒者簽下4年1億美元的合約。

過去在接受採訪時，西蒙斯曾坦言，「我無法去控制自己是否會被交易。」在球團仍冀望透過32歲里拉德的帶領，展現競爭力，西蒙斯如同昔日的麥凱倫（C.J. McCollum），成了球隊尋求交易補強的最大籌碼。