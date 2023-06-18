快訊

公立學校不受信賴 日本瘋國際學校 大陸小孩也來搶讀

MLB／大谷翔平23轟獨居全壘打王 生涯150轟亞洲第3人

NBA／簽里夫斯、八村壘為首要 美媒評估湖人可能續留羅素

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人是否會同時留下里夫斯和羅素(右)，外界持續關注。 路透通訊社
湖人是否會同時留下里夫斯和羅素(右)，外界持續關注。 路透通訊社

從季中的西區後段班透過交易補強後戰績一路飆升，湖人在今年賽季可說是打出驚奇；儘管在西區冠軍賽以0比4慘遭金塊橫掃淘汰，但過程中其實也帶給對手不小壓力，倘若幾個環節出現變化，甚至有可能翻轉戰局。

面對休賽季的補強策略，陣中擁有多名自由球員的湖人勢必也要做出取捨。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）近日在節目中就提到湖人的運作，他表示球隊首要目標就是留下季後賽表現出色的里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura）。兩人都是屬於受限制自由球員，就算其他球隊提出報價，湖人都能完全跟進。

沃納羅斯基亦認為湖人在今夏不會有太大動作，儘管他們有意爭取保羅（Chris Paul），但他們預計還是會保留大部分的陣容。至於羅素（D'Angelo Russell）的去留，湖人可能會考慮是否能用一個合理價碼留下他，當然也能從自由市場尋找替代人選。不過你不能指望在給出3份頂級合約情況下，猶能保持陣容深度。

另一方面，《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）針對羅素續約與否提出可能的情況。

因為羅素季後賽的低迷演出，這將有助於湖人在談判中佔據上風。消息來源透露，湖人內部已經討論過一種可能的合約框架，用2年合約留下羅素，不見得包含額外選項。如此一來，除了可以給羅素期盼的薪資價碼，合約長度也能和詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的合約一致。

布哈認為湖人不會平白放掉羅素，他們可能更樂於簽下羅素，並且再尋求交易一名優秀球員；或者是利用明年季中交易去處理羅素的合約。

相關新聞

NBA／簽里夫斯、八村壘為首要 美媒評估湖人可能續留羅素

從季中的西區後段班透過交易補強後戰績一路飆升，湖人在今年賽季可說是打出驚奇；儘管在西區冠軍賽以0比4慘遭金塊橫掃淘汰，但過程中其實也帶給對手不小壓力，倘若幾個環節出現變化，甚至有可能翻轉戰局。

NBA／尋覓里拉德最強幫手 傳拓荒者願打包西蒙斯、探花籤

在拓荒者基本上仍決定以里拉德（Damian Lillard）為中心進行陣容補強的情況下，如何為他尋找更強力的幫手成了一大重點。有鑑於此，將年輕好手西蒙斯（Anfernee Simons）放上交易平台就

NBA／該不該交易波爾？傳勇士收到多隊詢價電話

金州勇士隊的2022-23賽季似乎自格林（Draymond Green）賞了波爾（Jordan Poole）一拳後就開始變調，整季休息室風波從未停止。 隨著新版勞資協議通過，勇士的薪資空間變得更

NBA／回應馬龍酸言？詹皇怒嗆：黑詹產業鏈來到歷史新高

湖人與詹姆斯（LeBron James）始終是NBA的流量密碼，即使早已在西區冠軍戰被淘汰，仍不斷躍上新聞版面。這點似乎令總冠軍金塊的教頭馬龍馬龍（Mike Malone）有點吃味。 繼在西區冠

NBA／席亞康進入合約年 傳成為老鷹潛在交易目標之一

再度無緣季後賽的暴龍，在休賽季先是解除和諾斯（Nick Nurse）的合作關係，迎接擔任灰熊助教的塞爾維亞籍拉嘉柯維奇（Darko Rajakovic）接掌兵符；此外球隊陣容很可能也會面臨劇烈變動。

NBA／泰隆魯還剩兩年約 傳休賽季不會提前續簽快艇

快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）當初和快艇簽下5年3500萬美元的合約，目前他還剩下兩年合約，其中2024-25年賽季將會是球隊選項。 根據《Bleacher Report》記者海恩斯（C

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦