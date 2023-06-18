NBA／簽里夫斯、八村壘為首要 美媒評估湖人可能續留羅素

從季中的西區後段班透過交易補強後戰績一路飆升，湖人在今年賽季可說是打出驚奇；儘管在西區冠軍賽以0比4慘遭金塊橫掃淘汰，但過程中其實也帶給對手不小壓力，倘若幾個環節出現變化，甚至有可能翻轉戰局。

面對休賽季的補強策略，陣中擁有多名自由球員的湖人勢必也要做出取捨。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）近日在節目中就提到湖人的運作，他表示球隊首要目標就是留下季後賽表現出色的里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura）。兩人都是屬於受限制自由球員，就算其他球隊提出報價，湖人都能完全跟進。

沃納羅斯基亦認為湖人在今夏不會有太大動作，儘管他們有意爭取保羅（Chris Paul），但他們預計還是會保留大部分的陣容。至於羅素（D'Angelo Russell）的去留，湖人可能會考慮是否能用一個合理價碼留下他，當然也能從自由市場尋找替代人選。不過你不能指望在給出3份頂級合約情況下，猶能保持陣容深度。

另一方面，《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）針對羅素續約與否提出可能的情況。

因為羅素季後賽的低迷演出，這將有助於湖人在談判中佔據上風。消息來源透露，湖人內部已經討論過一種可能的合約框架，用2年合約留下羅素，不見得包含額外選項。如此一來，除了可以給羅素期盼的薪資價碼，合約長度也能和詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的合約一致。

布哈認為湖人不會平白放掉羅素，他們可能更樂於簽下羅素，並且再尋求交易一名優秀球員；或者是利用明年季中交易去處理羅素的合約。