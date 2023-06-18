NBA／席亞康進入合約年 傳成為老鷹潛在交易目標之一
再度無緣季後賽的暴龍，在休賽季先是解除和諾斯（Nick Nurse）的合作關係，迎接擔任灰熊助教的塞爾維亞籍拉嘉柯維奇（Darko Rajakovic）接掌兵符；此外球隊陣容很可能也會面臨劇烈變動。
除了已經跳出合約的范弗利特（Fred VanVleet）外，崔蘭特（Gary Trent Jr.）預計也不會執行球員選項，從而投入自由市場；季中從馬刺交易來的中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）同樣也是合約到期。
這3人裡面，暴龍預期將會放走崔蘭特，同時會以一份多年合約續留伯爾特；針對尋求高薪合約的范弗利特，暴龍則會持續商討續約可能性。
在自由球員之外，暴龍兩大鋒線要角席亞康（Pascal Siakam）和阿努諾比（OG Anunoby）近日又再度出現交易傳言。其中國王傳出有意爭取阿努諾比，至於老鷹也把席亞康視為潛在的交易目標之一。
阿努諾比還剩下兩年約3800萬美元的合約，其中2024-25年賽季為球員選項；席亞康則是進入合約年。在暴龍這群主力戰將中，只有巴恩斯（Scottie Barnes）被認為是非賣品。
即便席亞康和阿努諾比成為暴龍的交易重點，但據悉暴龍要價甚高，沒有一定程度的籌碼恐怕也難以爭取到這兩位鋒線悍將。
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