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NBA／泰隆魯還剩兩年約 傳休賽季不會提前續簽快艇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
快艇主帥泰隆魯還剩下兩年合約。 法新社
快艇主帥泰隆魯還剩下兩年合約。 法新社

快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）當初和快艇簽下5年3500萬美元的合約，目前他還剩下兩年合約，其中2024-25年賽季將會是球隊選項。

根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，泰隆魯很有可能不會在今年休賽季和球隊達成續約協議，有機會在明年就投入總教練的「自由市場」。

先前有報導透露，太陽在迎來佛蓋爾（Frank Vogel）作為新任總教練之前，曾經對泰隆魯感興趣，不過消息人士說，快艇要求獲得選秀資產作為補償，因此雙方最後沒有共識。

另外，消息人士還表示，快艇和太陽之間並沒有就泰隆魯的問題進行正式接觸。

泰隆魯在2020-21年賽季正式接掌後，快艇一直都是聯盟的勁旅，然而卡在雙星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）始終飽受傷勢困擾，即便花大錢組建強力陣容，還是無法闖進總冠軍賽。今年季後賽首輪，失去雙星的快艇最終5戰不敵太陽。

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