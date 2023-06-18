NBA／莫蘭特又亮槍 NBA禁賽25場

灰熊隊當家球星莫蘭特今年兩度爆發持槍風波，昨天遭到NBA聯盟重罰禁賽25場，並將於新賽季執行，這不僅將讓灰熊至少在前三分之一賽季面臨無主控的狀況，下季年薪高達3350萬美元的莫蘭特，也將因此失去750萬美元（約台幣3.2億）的薪資。

莫蘭特今年3月才因在社群媒體亮槍遭禁賽8場，儘管當時他就為自己的不成熟行為致歉，不過5月時老毛病再犯，又再一次在社群網站上傳了一段持槍揮舞的畫面，而這次聯盟也決定對他祭出重罰。

「莫蘭特再次在社群媒體上揮舞槍枝的決定令人震驚與不安，因為他才在3月因為類似行為遭到禁賽8場。」NBA主席席佛透過聲明發布對於莫蘭特的懲處，「若有其他年輕人仿效他的行為是一件令人擔憂的事情，在這樣的情況下，我們認為禁賽25場是合理決定，這也明確表達聯盟不會容忍魯莽和不負責任的持槍行為。」

莫蘭特昨天透過聲明再度向各界致歉，除了強調不再犯外，也會保持訓練等待回歸的那一天，但這仍無法改變他遭到禁賽25場的命運。莫蘭特的禁賽場次排聯盟史上第8名，在球員持槍案例中也僅次於過去巫師「雙槍」事件亞瑞納斯的50場與克里坦頓的38場。

儘管莫蘭特的缺陣對於灰熊來說無疑是戰力上的打擊，不過他在過去兩季缺陣的50場比賽，灰熊卻打出33勝17負的佳績，在無法控管他的場外行為下，是否影響到雙方未來合作，也受矚目。