NBA／若保羅遭太陽裁掉 美媒曝湖人將展開猛烈追求

儘管表明希望繼續留在太陽打拚，但保羅（Chris Paul）未來動向依舊顯得撲朔迷離。根據《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）的報導，倘若保羅確定被太陽裁掉或是採取延期支付，湖人將會全力展開追求。

布哈指出，湖人強烈希望能用老將底薪來網羅這位38歲後場指揮官，如此一來還能利用中產特例來補強其他位置，例如禁區，藉此加強陣容深度。

另外還有消息透露，湖人另一個選擇就是簽下保羅的同時，也要留下自由球員羅素（D'Angelo Russell），鞏固後場戰力。