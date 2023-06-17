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NBA／若保羅遭太陽裁掉 美媒曝湖人將展開猛烈追求

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅(右)未來動向受外界關注。 美聯社
保羅(右)未來動向受外界關注。 美聯社

儘管表明希望繼續留在太陽打拚，但保羅（Chris Paul）未來動向依舊顯得撲朔迷離。根據《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）的報導，倘若保羅確定被太陽裁掉或是採取延期支付，湖人將會全力展開追求。

布哈指出，湖人強烈希望能用老將底薪來網羅這位38歲後場指揮官，如此一來還能利用中產特例來補強其他位置，例如禁區，藉此加強陣容深度。

另外還有消息透露，湖人另一個選擇就是簽下保羅的同時，也要留下自由球員羅素（D'Angelo Russell），鞏固後場戰力。

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