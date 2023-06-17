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NBA／傳巫師交易開綠燈 允許比爾會談熱火、公鹿

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
比爾未來動向受矚目。 美聯社
比爾未來動向受矚目。 美聯社

打從新秀年開始已經為巫師效力11年之久的比爾（Bradley Beal），近日又進入了交易傳聞之中。

根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，傳出巫師已經允許比爾可以跟他感興趣的球隊進行會談，這其中就包括熱火和公鹿這兩支東區強權。

由於比爾的合約擁有交易否決權，球隊不得在未徵得球員本人同意的情況下把他交易。而消息指出，儘管比爾並未要求巫師進行交易，但如果球隊決定選擇重建，比爾和巫師雙方將會透過交易的方式去為他尋求一個適合的新東家。

據悉，比爾顯然不會考慮去實力不夠的球隊「陪公子讀書」，而是會選擇具備奪冠競爭力的勁旅。

另一方面，也有媒體認為現階段有3支球隊可以讓比爾放棄交易否決權，分別是費城76人、洛杉磯快艇、邁阿密熱火。

即將滿30歲的比爾是在2022年與巫師簽下一份5年2.51億美元的合約，最後3年的年薪都超過5000萬美元。

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