NBA／該不該交易波爾？傳勇士收到多隊詢價電話
金州勇士隊的2022-23賽季似乎自格林（Draymond Green）賞了波爾（Jordan Poole）一拳後就開始變調，整季休息室風波從未停止。
隨著新版勞資協議通過，勇士的薪資空間變得更加吃緊，交易波爾的傳聞也甚囂塵上。今天外媒就指出，勇士隊已經收到多隊詢價，也考慮將小將庫明加（Jonathan Kuminga）、今年第19順位選秀權加入包裹。
波爾去年休賽季與勇士隊簽下了一張4年1.4億美元的頂薪合約，將在下個賽季正式開跑。
然而本季波爾除了場均得分，各項命中率都有所下滑，大大提高了這筆合約的投資風險。假設格林沒有跳出球員選項，下賽季勇士的團隊薪資有望超越2億美金，將觸發第二層土豪稅（Apron），球隊將只剩下底薪的補強空間。
為此，是否續留波爾將大大考驗勇士隊新任總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）的能力。
事實上，一整年下來波爾與球隊的關係日漸緊張，交易變成勇士認真考慮的選項，相關流言蜚語也不斷出現。即使波爾在季後賽命中率下跌至34.1%，時常被球迷戲稱「對手最佳第六人」，賣相正差，但依舊引起不少球隊的興趣。
而勇士也不單將波爾視作交易選項，前陣子喊出「賣我」的庫明加及今年第19順位的選秀權都是可以動到的籌碼，無論是為了舒緩薪資還是替球隊升級戰力，都不難想像這個夏天勇士陣容將會迎來不小變動。
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