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NBA／格林傳跳出合約拚「養老約」 勇士表明竭盡所能留人

聯合新聞網／ 綜合報導
格林傳出將放棄球員選項，力拼生涯最後一張大約。 法新社
格林傳出將放棄球員選項，力拼生涯最後一張大約。 法新社

勇士昨天剛宣布總管一職由曾在NBA打過15年球的小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）接手，今天馬上遇到上任後的第一道難題。

陣中四冠老臣格林（Draymond Green）傳出將會放棄執行球員選項，準備投入自由市場尋求長約，而勇士也表明會竭盡所能簽回他。

勇士在衛冕失敗後，面臨到不小的續約難題，包括今年有權利跳出合約的格林，明年湯普森（Klay Thompson）合約也即將到期，外界預期將會有不小的人事異動。繼總管邁爾斯（Bob Myers）辭職由小鄧利維接手後，如今格林的去留也是勇士暑假的代辦事項。

格林在下個賽季有2760萬美元的球員選項，以他的年紀和退化中的身手，如果跳出合約應該無法簽到平均年薪更高的合約。然而，對於今年滿33歲的他而言，一筆長約帶來的保障顯然更為重要。

雖然勇士表明了將盡最大力量讓格林在球隊待到退休，而格林也曾在勇士隊遭淘汰後直言「想成為終生勇士人」，但對於薪資空間緊繃的勇士，是否該「展現誠意」開出大約始終令外界質疑。

根據新版勞資協議，NBA增設第二道「Super Tax 門檻」，只要球隊碰到此稅線，就不能開出中產合約，只能與球員簽下底薪、也不能在季中買斷市場簽下球員。

Draymond Green

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