NBA／回應馬龍酸言？詹皇怒嗆：黑詹產業鏈來到歷史新高

湖人與詹姆斯(LeBron James)始終是NBA的流量密碼,即使早已在西區冠軍戰被淘汰,仍不斷躍上新聞版面。這點似乎令總冠軍金塊的教頭馬龍馬龍(Mike Malone)有點吃味。

繼在西區冠軍賽第2戰賽後向媒體抱怨「大家都在討論湖人」,近期在封王遊行上也揶揄詹姆斯考慮退休一事。而詹姆斯今天也不忍了,直接在Instagram上發文影射,似乎就是在回擊馬龍的酸言酸語。

This is when I knew Denver was winning it all. Mike Malone don’t play pic.twitter.com/bPJCGGsTwY

湖人與金塊場外的火藥味並沒有伴隨著金塊晉級而離去,金塊總教練馬龍在奪冠後,看起來還惦記著與湖人的交手經歷。

當在受訪時談及金塊奪冠後是否該被尊重,他則說:「提到湖人,這是突發新聞,我正在考慮退休」,明顯是針對詹姆斯在遭淘汰後的退休傳聞做回應;在封王遊行時,馬龍身上穿著印有自己在西冠首戰後對媒體發言的衣服。甚至,當主持人介紹馬龍時,更稱他為「湖人的老爸」。

"He came into this world as the son of a coach, but in these playoffs, he became the Lakers daddy!"



Vic Lombardi on Mike Malone 😅 pic.twitter.com/5MWfVRziFw