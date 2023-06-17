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NBA／籃球之神喬丹不玩了！傳30億美元售出黃蜂多數股權

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
喬丹正式出售黃蜂，卸下老闆身份。 美聯社
喬丹正式出售黃蜂，卸下老闆身份。 美聯社

在近年多次傳出有意出售球隊後，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在今天傳出將結束過去13年扮演黃蜂主要經營者的任務，將股權以近30億美元價碼轉售給投資管理公司老闆普洛堅（Gabe Plotkin）與私募股權公司董事長施納爾（Rick Schnall）。

喬丹在2006年成為山貓（黃蜂前身）小股東，並在2010年以2.75億美元的價碼收購黃蜂多數股權，正式成為球隊最大股東與主要營運者後，儘管過去13年黃蜂的戰績在聯盟中並不突出，不過靠著自帶話題的喬丹，仍是聯盟中受到關注的球隊之一。

不過在近年多次傳出喬丹有意轉手手中股權與黃蜂經營權後，美國媒體也在今天報導此事可望在近期拍板定案，喬丹手中多數的黃蜂股權將由球隊原先的小股東普洛堅，以及持有部分老鷹股權的施納爾一同吃下，兩人也將在經過NBA聯盟的正式程序後取代喬丹成為黃蜂經營者。

在此之前，喬丹仍將以黃蜂老闆身份參與下周登場的選秀會，甚至是7月開跑的自由球員市場，儘管在售出球隊多數股權後，喬丹仍將保有部分股權並繼續擔任黃蜂的小股東，但也將讓聯盟30支球隊不再有美籍非裔的主要經營者。

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