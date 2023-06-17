NBA／補強目標不只是比爾！傳國王積極追逐暴龍抄截王
除了傳出有意追逐巫師得分悍將比爾（Bradley Beal），根據沙加緬度體育電台《ESPN 1320》記者巴林（Damien Barling）的報導，國王也對暴龍的防守側翼阿努諾比（OG Anunoby）感興趣。
阿努諾比目前還剩兩年大約3800萬美元的合約，其中2024-25年賽季為球員選項。先前阿努諾比就屢屢出現在交易流言之中，而暴龍也不願輕易送走他，據悉他們希望能拿回3個首輪選秀權。
阿努諾比在今年賽季平均得到16.8分5籃板2助攻1.9抄截，每場砍進2.1顆三分球，三分命中率38.7%，拿下聯盟抄截王，更入選年度防守第二隊。
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