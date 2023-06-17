NBA／即將踏上NBA殿堂 溫班亞瑪：我已經準備好了

幾乎篤定成為今年選秀狀元的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），由於所屬的大都會92隊在法甲總冠軍賽0比3遭到橫掃，正式結束他在歐洲的最後一戰，即將挑戰更高籃球殿堂。溫班亞瑪也直言自己已經準備好了！

「我感覺自己正在開啟職業生涯的新篇章，不僅僅是為了我自己，還為了我所愛的人們。賽季結束後每個人都向我祝賀，並且祝福我未來一切好運。我已經為NBA準備好了，我不會擔憂。」溫班亞瑪說。

溫班亞瑪亦透露法甲冠軍賽並非是他在法國的最後一場比賽，因為他還會代表法國隊出征世界盃。